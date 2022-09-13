【理大暴動】涉理大外參與暴動　女護士認暴動候判10人開審

▲ 涉理大外參與暴動，女護士認暴動罪還押候判。資料圖片

有示威者於2019年11月警方包圍理工大學後，在油尖旺一帶參與示威，當中11人被控暴動等罪。案件今（13日）區域法院開審，其中24歲登記護士認罪。案情指警方展開圍捕行動後，設下長方形的封鎖區，並成功於封鎖區內截獲213人，當中包括涉案護士，她在逃離暴動現場時被截獲，當時身穿黑衣、佩戴防毒面具，另攜有1支針筒、14支生理鹽水等物品；涉案護士還押至10月25日作求情，其餘10人開審。

11名被告依次為雷曉天（24歲）、梅晉豪 （23歲）、吳卓泓（22歲）、吳悅橋（25歲）、柯俊明（23歲）、安俊彥（20歲）、潘伊晴（24歲）、戴卓欣（20歲）、王智勇（22歲）、黃添樂（25歲）及余嘉晴（23歲）。

報稱任職登記護士的余嘉晴今承認1項暴動罪，其餘被告否認控罪。控罪指，各人於2019年11月18日，在窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。吳悅橋另被控1項管有物品意圖摧毀財產罪，指他於同日在彌敦道525號至543號一帶管有1罐噴漆。

柯俊明因確診新冠肺炎而缺席聆訊，但未有反對如期開審。法官遂將案件開審，另下令2名未接種疫苗的被告每次應訊前需完成快測及提供相片證明。

余嘉晴的承認案情指，2019年11月11日，大批示威者進佔香港理工大學，警方遂於理工大學一帶設防。及至同年11月18日，有大批示威者集結在油尖旺一帶，警方於當晚9時，在加士居道組成防線，推進至文明里一帶，其間不斷遭示威者投擲汽油彈等雜物，警方需發射催淚彈作驅散。

警方其後在窩打老道與彌敦道交界與示威者對峙，其間作出多次警告，惟示威者仍築起傘陣，以鐳射筆照射警方、投擲汽油彈等雜物，以致行車線上有多處起火，警方估計當時示威者投擲約250枚汽油彈。

及至當晚約11時半，警方展開圍捕行動，並以南至北爲窩打老道至咸美頓街，東至西爲兩邊碧街為界設下長方形的封鎖區，成功於封鎖區內截獲213人，當中包括余嘉晴。余逃離暴動現場時在彌敦道近碧街處被截獲，當時她身穿黑衣、佩戴泳鏡和防毒面具，另攜有1支針筒、14支生理鹽水及醫療棉花等物品。

聆訊明(14日)續。

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記者：梁錦麟