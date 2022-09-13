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​偉豐棚業有限公司因違反《工廠及工業經營（起重機械及起重裝置）規例》的規定，被勞工處檢控，今日（13日）在西九龍裁判法院被判罰款42000元。



案情涉及一宗於2020年5月8日在荃灣柴灣角街一個樓宇維修地盤發生的致命意外。一名工人在樓宇外牆進行吊運竹枝工作時，被墮下的竹枝擊中而從高處墮下。工人被送往醫院，並於同日離世。

另外保華建築營造有限公司、瑞榮建築有限公司、新聯鐵器工程有限公司及一名承建商因違反《工廠及工業經營條例》、《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》的規定，被勞工處檢控，今日在粉嶺裁判法院分別被判罰款12萬元、13萬元、8萬元及13萬元。



案情涉及一宗於2021年7月6日在粉嶺皇后山一個建築地盤發生的致命意外。當一名工人切割在地坑內的工字鐵時，工字鐵倒塌並擊斃另一名在地坑內切割板樁的工人。

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責任編輯：余思嵐