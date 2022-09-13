【小一派位】港島區27間熱門官津小學 12校網傳統名校集中升中有優勢
小一自行分配學位階段將於9月26日至30日接受申請，不少家長已有心儀學校，熱門的官立及資助小學好搶手。除了九龍城區41校網受歡迎外，傳統名校集中的灣仔區12校網、中西區11校網亦是許多家長的首選。TOPick整理了港島區熱門的4個校網共27間官津小學，以供家長參考。
灣仔區
12校網
|熱門官津小學
|自行分配學位學額
|聖若瑟小學
|75
|瑪利曼小學
|60
|嘉諾撒聖方濟各學校
|60
|聖保祿天主教小學
|60
|軒尼詩道官立小學
|63
|軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）
|63
|聖公會聖雅各小學
|63
|寶血小學
|38
|李陞大坑學校
|25
|東華三院李賜豪小學
|38
12校網有「粒粒皆星」美譽，網內15間官津小學中有約10間都是大熱之選，包括4間傳統名校，分別是男校聖若瑟小學，以及女校瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校和聖保祿天主教小學。這4校分別有直屬Band 1英中——聖若瑟書院、瑪利曼中學、嘉諾撒聖方濟各書院、聖保祿中學，升中有優勢。
除了4間傳統名校外，12校網還有兩間熱門的官立小學，軒尼詩道官立小學及軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）同樣有聯繫官中，包括著名官校皇仁書院、庇理羅士女子中學。皇仁多年來屢出公開試狀元，庇理羅士女子中學學生成績優異，校風純樸，成為不少女生家長心儀的學校。
最新影片︰
中西區
11校網
|熱門官津小學
|自行分配學位學額
|嘉諾撒聖心學校
|75
|聖士提反女子中學附屬小學
|50
|聖公會聖彼得小學
|90
|聖安多尼學校
|45
|般咸道官立小學
|30
|李陞小學
|25
|英皇書院同學會小學
|25
中西區11校網與灣仔區12校網相比，傳統名校較少，但勝在多優質學校。單性別學校有女校嘉諾撒聖心學校和聖士提反女子中學附屬小學，嘉諾撒聖心學校有直屬嘉諾撒聖心書院，而聖士提反女子中學附屬小學的直屬中學則為聖士提反女子中學。
11校網16間官津小學中，不乏受歡迎的男女校如聖公會聖彼得小學、聖安多尼學校、英皇書院同學會小學等。值得留意兩間官校般咸道官立小學及李陞小學，均有聯繫英中男校英皇書院及女校庇理羅士女子中學。即使12校網傳統名校不及11校網，依然吸引一眾家長為子女揀選。
東區
14校網
|熱門官津小學
|自行分配學位學額
|番禺會所華仁小學
|50
|香港嘉諾撒學校
|75
|北角官立小學
|63
|北角衞理小學
|50
|聖公會聖米迦勒小學
|50
|太古小學
|63
14校網有11間官津小學，傳統名校番禺會所華仁小學是區內數一數二小學，深受男生家長喜愛，有直屬中學香港華仁書院，有機做足12年華仁仔。有女生家長會考慮香港嘉諾撒學校，雖然此校是男女校，但有聯繫女校嘉諾撒書院，女生升學有優勢。
16校網
|熱門官津小學
|自行分配學位學額
|中華基督教會基灣小學
|50
|中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）
|50
|愛秩序灣官立小學
|63
|聖公會柴灣聖米迦勒小學
|50
至於16校網有14間官津小學，熱門學校如中華基督教會基灣小學、中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）、愛秩序灣官立小學、聖公會柴灣聖米迦勒小學，都大受家長歡迎。當中愛秩序灣官立小學有3間聯繫官中，包括皇仁書院、筲箕灣官立中學、筲箕灣東官立中學。
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責任編輯︰駱秀玲