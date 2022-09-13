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【小一派位】港島區27間熱門官津小學　12校網傳統名校集中升中有優勢

18:13 2022/09/13

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熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

TOPick整理了港島區熱門的4個校網，共27間官津小學資料。

小一自行分配學位階段將於9月26日至30日接受申請，不少家長已有心儀學校，熱門的官立及資助小學好搶手。除了九龍城區41校網受歡迎外，傳統名校集中的灣仔區12校網、中西區11校網亦是許多家長的首選。TOPick整理了港島區熱門的4個校網共27間官津小學，以供家長參考。

灣仔區

12校網

熱門官津小學 自行分配學位學額
聖若瑟小學 75
瑪利曼小學 60
嘉諾撒聖方濟各學校 60
聖保祿天主教小學 60
軒尼詩道官立小學 63 
軒尼詩道官立小學（銅鑼灣） 63 
聖公會聖雅各小學 63
寶血小學 38
李陞大坑學校 25
東華三院李賜豪小學 38

12校網有「粒粒皆星」美譽，網內15間官津小學中有約10間都是大熱之選，包括4間傳統名校，分別是男校聖若瑟小學，以及女校瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校和聖保祿天主教小學。這4校分別有直屬Band 1英中——聖若瑟書院、瑪利曼中學、嘉諾撒聖方濟各書院、聖保祿中學，升中有優勢。

除了4間傳統名校外，12校網還有兩間熱門的官立小學，軒尼詩道官立小學及軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）同樣有聯繫官中，包括著名官校皇仁書院、庇理羅士女子中學。皇仁多年來屢出公開試狀元，庇理羅士女子中學學生成績優異，校風純樸，成為不少女生家長心儀的學校。

最新影片︰

中西區

11校網

熱門官津小學 自行分配學位學額
嘉諾撒聖心學校 75
聖士提反女子中學附屬小學 50
聖公會聖彼得小學 90
聖安多尼學校 45
般咸道官立小學 30
李陞小學 25
英皇書院同學會小學 25

中西區11校網與灣仔區12校網相比，傳統名校較少，但勝在多優質學校。單性別學校有女校嘉諾撒聖心學校和聖士提反女子中學附屬小學，嘉諾撒聖心學校有直屬嘉諾撒聖心書院，而聖士提反女子中學附屬小學的直屬中學則為聖士提反女子中學。

11校網16間官津小學中，不乏受歡迎的男女校如聖公會聖彼得小學、聖安多尼學校、英皇書院同學會小學等。值得留意兩間官校般咸道官立小學及李陞小學，均有聯繫英中男校英皇書院及女校庇理羅士女子中學。即使12校網傳統名校不及11校網，依然吸引一眾家長為子女揀選。

東區

14校網

熱門官津小學 自行分配學位學額
番禺會所華仁小學 50
香港嘉諾撒學校 75
北角官立小學 63
北角衞理小學 50
聖公會聖米迦勒小學 50
太古小學 63

14校網有11間官津小學，傳統名校番禺會所華仁小學是區內數一數二小學，深受男生家長喜愛，有直屬中學香港華仁書院，有機做足12年華仁仔。有女生家長會考慮香港嘉諾撒學校，雖然此校是男女校，但有聯繫女校嘉諾撒書院，女生升學有優勢。

16校網

熱門官津小學 自行分配學位學額
中華基督教會基灣小學 50
中華基督教會基灣小學（愛蝶灣） 50
愛秩序灣官立小學 63
聖公會柴灣聖米迦勒小學 50

至於16校網有14間官津小學，熱門學校如中華基督教會基灣小學、中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）、愛秩序灣官立小學、聖公會柴灣聖米迦勒小學，都大受家長歡迎。當中愛秩序灣官立小學有3間聯繫官中，包括皇仁書院、筲箕灣官立中學、筲箕灣東官立中學。

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責任編輯︰駱秀玲

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