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【陪仔讀書】兒子開學數日欠交3次功課 港媽收回信任重新「陪太子」讀書

育兒經 18:37 2022/09/13

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開學數日，孩子已欠交3次功課。

才剛剛開課沒幾天，朋友甲的兒子已經欠交功課3次了，令她很煩惱。其實，在開學前一天她已因為兒子尚未完成暑期功課而煩惱，要整天在兒子身邊積極督促，才能趕及在開學前一天的晚飯前，完成那些本應可自行完成的功課。

她兒子的暑期功課，只是一些溫習過去所學的補充練習，以及一些抄寫功課，朋友於是本着信任孩子的精神，在假期間讓孩子自行編排作息時間，只要他開學前能完成一切便可。

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誰知在開學前一天，她發現孩子尚有一半功課未做，不得不急起直追，在尚餘一天時親自在孩子身邊監督，催促孩子。雖看見孩子馬馬虎虎完成功課，但也無可奈何。

因為在假期時信任兒子自行編排作息、時間，孩子便放任地先做自己想做的事，而不是把時間分配好，平均地用在工作和遊戲上。他天天不是看電視便是打機，不是打機便是在梳化上睡覺，只用了很少時間去做功課。

因為習慣了可以無所事事地過日子，導致開學後也回復不了作息有序的態度，常偷偷地一邊打機一邊做功課，甚至未完成便以為自己已做好了，交了功課被打回頭，已累積3次欠交紀錄。

因為欠交5次學校便會記一個缺點，朋友不得不重拾「陪太子」讀書的方式，沒法再信任孩子了。

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全文刊於《晴報》，原題為剛開學已頻欠交功課

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