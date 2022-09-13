【濕疹】有患者憂一生受病情折磨萌輕生念頭　組織今起推免費心理輔導

▲ 有患者憂一生受病情折磨萌輕生念頭，組織今起推免費心理輔導。（陳靜儀攝）

有國際研究指近半濕疹患者有自殺念頭，香港每5人便有1人為濕疹患者，有患者稱病情最嚴重時全身7至8成皮膚，包括下體均有傷口，會持續痕癢、出水及發出臭味，形容每次洗澡都猶如「被千萬支針插」，晚上亦無法入睡；身體難受之餘也承受他人異樣的目光，使用舒膚帶包手腳外出時更曾被嘲諷「包到木乃伊咁仲出街」，坦言曾數次想過「跳出窗一了百了」。濕疹關注組冀香港過敏協會今起為患者提供免費心理輔導服務，名額30個，患者可於網上填表登記。

現年27歲、在地盤工作的翟先生，3年前因工傷引發濕疹，由初時右手臂幾點紅疹，慢慢擴散至整隻手、腳步以致下體，最嚴重時全身約7成皮膚均有傷口且大範圍爛肉，會出水及發出臭味，且不間斷的痕癢。他憶述，當時全身傷口流膿出血，洗澡時猶如「被針吉，受刑般極難受」，而睡覺時濃水也會黏著床鋪，加上痕癢在晚上加劇，根本沒法入睡，以致長期睡眠不足，情緒也有很大困擾。

▲ 現年27歲、在地盤工作的翟先生。（陳靜儀攝）

翟先生提到，外出時很多人看見他均會退開迴避，以致其乘搭小巴士會刻意可以挑選單人座位，惟同樣會有異樣目光，甚至會有人籲其要早睡及戒口，質疑他沒做到才未康復，讓其十分無奈；也曾有人在其使用舒膚帶包住皮膚外出時，嘲諷「包到木乃伊咁仲出街」。他形容，濕疹嚴重起來與癌症無異，痛癢永無止境，坦言自己曾擔心要一世受折磨而數次想過跳出窗外一了百了，幸好窗口細攀不出，又幸而其後遇到一群病友，互相扶持下走過難關，現在病情也有很大改善。

他又稱，希望大家平日看到濕疹患者不要投以異樣目光，若希望表達關心，其實也只要一句「加油」便可，同時也提醒濕疹患者若有情緒困擾要尋求協助，可與病友傾訴或找專業人士幫忙，切勿做傻事。

濕疹關注組今年8月參與由國際皮膚病患組織聯盟發起的問卷調查，共330人完成問卷，其中116人為香港患者，發現有72%港人患者認為治療濕疹的挑戰是經濟負擔高昂，66%認為是治療無效，亦分別有72%及53%患者希望治療可快速減少痕癢，以及改善睡眠及心理健康狀態。

濕疹關注組稱，濕疹會影響患者心理及情緒健康，而情緒壓力及焦慮等又會加劇病情，造成惡性循環，因此組織聯同香港過敏協會即日起向中度至嚴重濕疹患者及其照護者，提供免費心理輔導服務，名額30個，每人最多可接受3次服務，每次45分鐘，為期3個月，若反應理想會再增加名額及延長服務時間。

皮膚及性病科專科醫生陳俊彥強調，濕疹是皮膚免疫系統過分活躍而引起的皮膚疾病，並不具任何傳染性，而嬰幼兒濕疹也無法透過孕婦戒口而預防，但餵哺母乳、補充益生菌，以及為嬰兒做好補濕則可減低嬰兒患濕疹風險。他提到，雖然濕疹不能完全康復，但只要管理好病情，仍有機會長期控制避免發病。

▲ 皮膚及性病科專科醫生陳俊彥。（陳靜儀攝）

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記者：黃小冰