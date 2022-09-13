【施政報告】中學校長會倡凍結班級5年及調查教師離職原因　重設防止學生自殺委員會

▲ 香港中學校長會就師生流失的嚴峻挑戰提出3方面建議。（資料圖片）

香港中學校長會今日（13日）去信行政長官李家超，指人口老化及移民潮下學生流失，「廢校」危機令師生人心不安，有學校更在開學未能得聘得足夠教師，該會表明不認同學校仍然「運作如常」。該會就施政報告提出3方面建議，包括凍結現行班級數目5年，展開全港師資調查了解教師離職原因等，以及重設防止學生自殺委員會，以回應近年香港教育面對的嚴峻挑戰。

校長會不認同學校仍「運作如常」 倡3方面應對嚴峻挑戰

校長會表示，香港近年在教育生態及年輕一代的健康成長均面對嚴峻挑戰，信函引述李家超在近日施政報告諮詢會中，曾表達關注香港人才流失問題，提出香港需要「搶人才」，校長會認為「搶人才」或可暫解燃眉之急，但深信更徹底、更長遠的方法是培育本地人才，以及尊重及保留已培育的人才。

「善用學童人口下降機遇，發展優質教育」方面，校長會指香港人口正面對結構性老化、少子化及移民潮等問題，學生及開班數目減少，學校面臨裁併或「廢校」，令師生人心不安，惟該會指政府未就此作出任何政策上的調整，盼政府能「轉危為機」，藉學童人口下降，騰出更多教育改革的空間，在踏入新學年，重申政府應盡快規劃，並凍結現行班級數目5年；除重置現有學校外，暫停開辦新的中學；進一步優化師生比例、降低每班學生人數；為老師創造進修空間，讓學校可以有充足人力資源和知識開展STEM和AI課程、國民教育及法治教育等新的教育項目；以及參考其他先進教育體系，在不增加教育資源下，為教育注入新思維、新項目。

展開全港師資調查 對症下藥吸引人才入行

對於教師流失，校長會指社會仍然存在抹黑教育界的言論，嚴重打擊業界士氣，致教師人才大量流失，該會提及有學校今年開學時仍未聘得足夠老師，課節要由其他老師分擔，也有學校以合約聘請未有師訓、未有專科學歷的擔任教師職務，

若說學校運作如常，我們相信大部分學校難以認同。這不理想情況，在偏遠、在學童學習能力差異較大的學校尤為嚴重。

「尊重教師專業，吸引人才加入」方面，該會建議當教育界被無理抹黑和攻擊時，政府應適時發聲，保護和尊重人才，免受干擾；政府應深入瞭解教師工作壓力由來，對症下藥；就全港師資展開調查，了解現時學校教師資歷、教職人員變動情況和離職原因，並積極應對教師隊伍流失問題，例如增加教育專業的吸引力、調整師資訓練課程類別和名額；在非法定組織「教育人員專業操守議會」於4月底解散後，質疑所有教育專業操守裁決由教育局包辦、前線參與「全缺」，未能真正讓學界自主自律，倡政府尊重學界及其他持分者意見，積極考慮成立具備法定地位的教育人員專業組織，或成立包含校長和教師代表的「教學人員專業委員會」處理投訴等。

19歲或以下自殺個案 2年內錄60宗

校長會亦提出「創建有利環境，造就健康校園」，引述香港自殺報道資料庫2020及2021資料顯示，19歲或以下自殺而死亡個案共有60宗，「個案之多、頻率之密，令人震驚」，2021年醫管局數據亦顯示，兒童及青少年精神科錄得11,069宗新症，非緊急新症平均輪候時間長達5年多，眾多青少年求醫無門。為面對自殺個案頻生，以及「海嘯式」精神健康惡化問題，該會建議重設「防止學生自殺委員會」，並擴大其工作範疇，深入調查研究學童和教師的精神健康情況，作針對性措施。

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記者：馮琪雅