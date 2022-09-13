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【英女王逝世】英國駐港總領事館：由於人數眾多　將延長弔唁書開放時間【附時間表】

社會 17:36 2022/09/13

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(UK in Hong Kong fb)

英女王伊利沙伯二世於當地時間上周四離世，位於本港金鐘的英國駐香港總領事館設弔唁冊供公眾悼念英女王。領事館今（13日）於社交平台發文，由於人數眾多，希望向女王陛下致敬，領事館將延長弔唁書開放時間，本周五延長開放至晚上7時，並加開下周一早上9至12時段。

總領事館提醒市民帶備水並穿著適宜服裝，因等待時間可能超過3小時。

英國駐香港總領事館設弔唁冊供公眾悼念英女王，未來數天開放時間如下：

日期：9月14日(星期三)
時間：10:00-16:00

日期：9月15日(星期四)
時間：10:00-16:00

日期：9月16日(星期五)
時間：10:00-19:00

日期：9月19日(星期一)
時間：09:00-12:00

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責任編輯：余思嵐
 

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