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【神探伽俐略】福山雅治柴崎幸現身福岡宣傳新片　勁引吸7000粉絲圍觀支持

娛樂 17:49 2022/09/13

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福山雅治與柴崎幸現身福岡宣傳電影《神探伽俐略 沉默的遊行》。

由日本推理小說之神東野圭吾的伽利略系列改最新日本電影《神探伽俐略 沉默的遊行》，將於9月22日緊貼日本在香港上映。

此片為《神探伽俐略》系列繼2008年《嫌疑人 X 的獻身》及2013年《真夏方程式》後第3部電影作品。主角福山雅治、柴崎幸在日本瞓身宣傳，繼上月底完成大型首映後，昨日（9月12日）現身「西日本電視台」的4個電視和廣播節目進行現場直播，積極展開在地宣傳活動。

福山雅治與柴崎幸。

二人昨日下午現身福岡市JR博多站前廣場出席粉絲見面會，勁吸7,000 名伽俐略迷聚集，適逢近日日本揮之不去的酷熱天氣，仍無阻福岡粉絲的熱情。

當福山雅治及柴崎幸現身車站3樓的露台上，俯瞰整個車站，與現場粉絲熱情打招呼，令現場氣氛升溫。福山雅治在一遍掌聲和呼喊聲中，非常識做以博多方言叫喊：「我回來了，福岡！我只能謝謝大家。我知道大家很期待這部電影，這是一部你可以享受的作品！」

福山雅治與柴崎幸。

至於飾演警視廳第一偵查科內海薰一角的柴崎幸，充滿信心地笑着說：「我深受《神探伽俐略 沉默的遊行》感動，相信看過東野圭吾原著的人都會對故事感到滿意。今次人物很多，但情感和背景都寫得很豐富。」

而今集主題曲《ヒトツボシ》更是由福山和柴崎的音樂組合「KOH+」主唱，將於本週內上架。福山雅治孖新木優子主演的電視劇SP亦會於週末首播，勢必令電影勢頭更旺。

最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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