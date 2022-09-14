【飯戲攻心】林明禎成廣告女神惹網民不滿？　「真人版娜美」體重從未過45KG【多圖】

大馬女神林明禎近日可謂香港最當紅的女藝人，除了上映新戲《飯戲攻心》之外，到處都見到她的廣告、代言，更成為網民熱烈討論的對象。有網人大讚她的美好身材不符常理，稱她為「真人版娜美」。

但反過來亦有網民對於她「周圍都係」感到煩厭，對她感到不滿。不過同時亦有不少支持的聲音代林明禎發聲：「觀眾緣好，又無負面新聞，走可愛純情路線又唔造作，邊度搵呀？」

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現年32歲的林明禎於新戲《飯戲攻心》中飾演網紅阿Meow，電影除了是她入行以來戲份最多的一個角色，阿Meow一角簡直就如量身訂造一樣，講述林明禎現實中的故事。

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出生於馬來西亞的她從小以開店為目標，擁有超級S字型身材的她於2014年在網上爆紅，及後在大馬出道做女歌後，翌年前往台灣發展，曾為多部MV擔任女主角。

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擁有32E豐滿上圍和22吋纖瘦黃蜂腰，林明禎曾獲得「真人版娜美」的封號，她更曾經公開體重，指人生從未試過超過45KG。

而其胞姊林詩枝（Brandy）與她一樣擁有超誘人身材，Brandy更是大馬選美亞軍出身，是集模特兒、演員、歌手於一身的全能藝人，已經下嫁身家超過20億港元的姓大馬富商。

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首次出演電影

林明禎於2017年獲趙善恆邀請，首次參演電影《救殭清道夫》並擔正做女主角，去年再應恆仔邀請參演他的另一部作品《一秒拳王》，演出獲觀眾大讚自然和亮眼。

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去年她參演的電影《飯戲攻心》因為疫情關係，一直延期至近日中秋檔期才正式上映。亦因為疫情的關係，工作分布在港、台、馬三地的林明禎，為了工作三地飛，更經歷了超過12次的隔離。

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隨處可見

每次隔離完畢，林明禎都把握時間和機會，在當地努力工作，亦因如此，近期林明禎在香港的曝光率可謂冠絕本地的女藝人。

除了新戲的宣傳外，她早前獲邀擔任張敬軒演唱會的嘉賓，還為ERROR成員193擔任MV女主角，又現身香港首個Hip Hop音樂頒獎典禮《Whats Good Music Awards 2022》。多個廣告代言亦有她的蹤影，廣告內容包括飲品、私人貸款、駕駛學院、手機遊戲、手提電話、運動品牌等等，真的隨處可見。

有網民就林明禎「老是常出現」感到煩厭，不理地何以所有廣告商都一窩蜂找這位並非香港本土藝人擔任代言。但亦有網民認為林明禎可謂近年極度罕有的藝人，認為她形象正面、能夠走清純可愛路線又絕不造作，不論男女都喜歡她。