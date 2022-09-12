【學校動態】明道小學舉辦親子在校賞月   師生與家長齊齊感受中秋團圓  

▲ 明道小學家長教師會舉辦「親子綵燈迎中秋」活動。

「中秋」一詞，早見於《周禮》，有著人們期盼人月團圓、幸福美滿的意思。

港澳信義會明道小學家長教師會，特意在這團圓的日子舉辦「親子綵燈迎中秋」活動，讓老師、家長及學生感受濃厚的節日氣氛，認識中秋節習俗，分享與親人聚首的溫馨和歡樂。

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當天全校同學製作自己獨有的燈籠，在校園「巨型月亮」前賞月及拍照留念，學校也安排了不少傳統手工藝製作，如麵粉公仔、畫面譜，還有投壺、蹴踘、踢毽等活動。家長與子女的歡樂笑聲遍佈校園，現場氣氛熾熱，反應踴躍。此外，同學更有機會品嘗傳統小食，如麥芽糖餅、涼果，並穿上自己喜愛的華服，更添節日氣氛。

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除此之外，港澳信義會明道小學把當天定為「無功課日」，讓同學能騰出更多空間，享受與家人共聚、共度美好的親子時光。

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