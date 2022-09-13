【錯誤坐姿】長期翹腳可導致不育?　醫生揭翹腳4大害處

有翹腳習慣的辨公室打工仔要注意了！有醫生指長期慣性翹腳可以衍生出不少身體問題，除了導致脊椎、排尿問題，更可能影響生殖系統，導致精子量減少等4大害處；並分享兩大招以幫助民眾戒掉翹腳習慣。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在Facebook《鋼鐵爸爸 骨科脊椎專業 陳鈺泓醫師｜新北板橋亞東醫院 骨質疏鬆 骨折骨刺 微創手術》提到，周邊不少人都有翹腳的壞習慣，完全忽視翹腳背後可引發的一大串健康危機，如導致脊椎側彎、腰酸背痛、坐骨神經痛、骨盆歪斜、異常頻尿及排尿下腹疼痛等問題。

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翹腳主要造成的4大害處：

1.脊椎側彎：翹腳會讓脊椎歪斜，壓迫骨盆神經，造成腰酸背痛和肩頸痠痛。且骨盆、脊椎、頸椎都在不正確的位置，還有可能造成高低肩。

2.坐骨神經痛：翹腳會讓骨盆壓力不平衡，引起椎間盤、坐骨神經痛等問題，如果已經有酸、麻、痛、無力的症狀，就要特別小心。

3.異常頻尿：可能引起骨盆底肌肉筋膜失去彈性，導致排尿下腹疼痛或頻尿，甚至影響排尿功能和床事。

4.減少精子量：康乃爾醫學中心研究指出，翹腳會讓精囊溫度上升，減緩精子製造速度。而產生精子的最佳溫度在32至33 °C間，只要超過這個區間，可能減少精子產量。不過，醫師也說，偶爾翹腳不會有太多危害，假設每天都長時間翹腳，加上吸菸、喝酒、生活作息不正常、缺乏運動等眾多不良生活習慣，就有可能產生些許影響。

至於要如何解決翹腳的問題？陳鈺泓以他個人經驗分享，坐在椅子上時，養成習慣讓雙腿貼緊椅子，除非站起身，否則不離開；坐下前就要先有心理準備，若想翹腳，就隨時起身走動，舒展筋骨再坐回來，「大概半個月後」身體就自然不會想翹腳。

翹腳3大影響

本港註冊物理治療師李建邦早前接受TOPick訪問時指出，翹腳可引發3大問題，包括：脊椎側彎、椎間盤突出、靜脈曲張。

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紓緩方法

註冊物理治療師李建邦教大家2套伸展動作，有助紓緩翹腳引起的痛症，點擊下圖看完整動作。

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責任編輯：羅嘉欣