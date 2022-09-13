【歲月痕跡】52歲李綺虹貼零濾鏡素顔照　雀斑皺紋現形大方認更年期問題

▲ 52歲李綺虹貼零濾鏡素顔照，雀斑皺紋現形，大方承認更年期問題。

現年52歲的李綺虹，在94年參加香港小姐入行，04年跟外籍丈夫結婚後便定居加拿大，減少演出，但仍偶有拍戲、主持節目。久未露面的她，近日在社交平台上貼出大頭素顔照，更大方承認更年期問題。

李綺虹在個人Instagram貼出零濾鏡大頭照，大方展現素顔，可見她臉頰、眼袋下等位置有不少雀斑，更出現頸紋，下巴、鼻頭及人中位置亦有發紅、紅疹的問題。有朋友在貼文下留言，問李綺虹是否有皮膚敏感情況，不過李綺虹回覆指，認為是更年期引起的問題。

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94年香港小姐季軍

港姐出身的李綺虹，6歲隨家人移居加拿大，13歲時，母親患上精神病，所以少年時李綺虹已經要分擔家庭的工作。

1994年，她回港參加香港小姐競選，獲季軍和最受傳媒歡迎獎入行。出道即受到TVB力捧，同年在黎明主演的台慶劇《阿Sir早晨》任女主角。翌年，在《神鵰俠侶》演郭襄，人氣再急升。於1999年往台灣拍《絕代雙驕》，在當地大受歡迎。

曾患抑鬱症

不過，李綺虹曾表示在2001年起沒人找她拍戲，因為她在香港租屋住，為減輕生活費，所以決定返加拿大。

在財政壓力下，再加上媽媽的遺傳，李綺虹在2002年患上抑鬱症。她曾接受訪問稱，當時會覺得自己無用，起床後無緣無故地不停地哭，甚至試駕車時突然想衝落天橋。

所幸李綺虹尋醫下終痊癒，在2004年結婚並在同年誕下兒子，當了媽媽的她稱，兒子就是她最好的藥。2013年，她在加拿大修護士課程，2015年畢業後，當時47歲的她轉行在加拿大當護士，負責兒童精神科助同路人。

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女性更年期

根據衞生署資料，更年期是指女性停經前後的一段日子。這段期間，體內女性荷爾蒙分泌會逐 漸減少，因而失去生殖能力及引致某些生理和心理轉變。婦女普遍在四十來歲步入更年期，香港婦女停經的中位數為五十一歲，但實際停經的年齡則因人而異。

生理症狀

1.熱潮紅/潮熱

由於血管擴張，婦女會有一種突然而來熱燙的感覺，由胸部擴展至頸部和面部，並渾身出汗，可以持續數分鐘。

2.心跳

3.多汗（尤其在熱潮紅期間）

4.頭痛、頭暈、易倦、失眠

5.經期紊亂

停經前的一段期間，經期紊亂及欠規律，婦女如發現經血分量過多，來經太長，或停經後再有出血現象，便應請教醫生。

6.陰道乾涸

陰道分泌減少，陰道組織退化、缺乏彈性而引致房事疼痛。

7.骨質疏鬆症

由於女性荷爾蒙分泌減少，加快鈣質的流失，骨骼容易變得疏鬆及脆弱。

心理症狀

部分婦女在更年期內會感到憂鬱、煩躁、精神緊張、情緒激動、缺乏自信、記憶力衰退及難以集中精神。

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責任編輯：羅嘉欣