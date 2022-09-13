【返工注意】新巴720系列路線將調整上午繁忙時段服務　即看3條路線新安排

▲ 新巴720系列路線將調整上午繁忙時段服務，即看3條路線新安排。（資料圖片）

新巴今日（13日）宣布，為配合巴士路線計劃，由下星期一（19日）起，新巴720（特別班次）、 720A及720P號線將調整上午繁忙時段的服務，720在上午繁忙時段特別班次於中環的總站改於干諾道中中旅集團大廈外（永和街巴士站）。

720號線（特別班次）

所有上午繁忙時段特別班次於中環的總站改於干諾道中中旅集團大廈外（永和街巴士站）。 往西灣河方向於星期一至六（公眾假期除外）上午9時前的特別班次，將改經金鐘及繞經民吉街及干諾道中，並於政府總部增設巴士站，原有於機利文街中保集團大廈外及德忌利士街 的巴士站將會取消。

往中環方向於星期六（公眾假期除外）的特別班次（上午7時40分、8時10分及8時40分由西灣河（嘉亨灣）開出的班次除外）將改經金鐘，並於海富中心外增設巴士站。 其他時段的服務及行車路線維持不變。

720A號線

改為單向及只於星期一至五（公眾假期除外）提供服務。

上午8時前由西灣河（嘉亨灣）開 往金鐘的班次將改以海富中心為終點站；上午8時後的班次將延長至中環，於夏慤道後，改經紅棉路、金鐘道、皇后大道中，並以新增設的畢打街巴士站為終點站，沿途於長江集團中心外增設巴士站。

720P號線

所有班次於中環的總站改於干諾道中中旅集團大廈外（永和街巴士站）。往太古城方向的行車路線改經民吉街及干諾道中。原有於中保集團大廈外及德忌利士街的巴士站將會取消。

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責任編輯：李榮忠