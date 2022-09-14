【汗疱疹】精神壓力誘發汗疱疹 手上長出一顆顆細小水泡非常痕癢

▲ 要紓緩汗疱疹，重點在於清熱和祛濕。

疫情持續了近3年，不少朋友都相繼出現汗疱疹。汗疱疹跟汗和疱疹均沒有關係，汗疱疹屬濕疹一種，是局部皮膚發炎，不會傳染，多出現在手腳。主要受體質、壓力和飲食所影響。如果體內濕氣重，再加上壓力失眠，便容易出現汗疱疹。疫情下大家都酒精搓手液不離手，加上精神壓力增加，也會誘發汗疱疹。

汗疱疹十分普遍，但很多時被忽略。較輕微的情況，手指只會出現少許脫皮；較嚴重的會手上密集地長出一顆顆很細小的水泡，水泡中心還有時看到一小點像針眼，痕癢得很。

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要紓緩汗疱疹，重點在於清熱和祛濕，可用淡竹葉、蒲公英、熟薏米各3克，材料洗淨後放保溫杯焗20分鐘即可飲用。此茶有疏風解毒、健脾祛濕之用，有助紓緩汗疱疹情況。

淡竹葉味甘，性寒，歸心、胃、小腸經，能清熱除煩、利尿。蒲公英味苦、甘，性寒，歸肝、胃經，能清熱解毒、消腫散結。熟薏米味甘、淡，微寒，歸脾、胃、肺經，能利水滲濕、健脾、除痹、清熱排膿。

如出現汗疱疹，切勿抓破水泡。作息要規律，避免熬夜，更要保持情緒穩定和注意紓緩壓力。

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全文刊於《晴報》，原題為汗疱疹與壓力