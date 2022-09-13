【恢復通關】商會合辦慶祝國慶大會發表願景　冀盡快恢復正常通關往來

▲ 多個商會合辦「香港工商界同胞慶祝國慶大會」，多名政府官員出席。（陳葆琳攝）

本港多個商會合辦「香港工商界同胞慶祝國慶大會」，發表工商界願景。香港中華總商會會長袁武表示，期待香港能盡快與內地和海外恢復正常通關往來，讓香港聯繫內地及國際的功能更全面及有效發揮。

特首李家超致辭表示，特區政府會主動積極促進經濟增長，以創新驅動發展，壯大實體經濟根，當局會鞏固和提升國家「十四五」規劃下，香港作為國際金融、航運、貿易中心等固有優勢產業，並將全力發展新興產業。政府會推動香港建設成為國際科技創新中心及發展為中外文化藝術交流中心，並會在下月發表的《施政報告》，交代增強香港發展動能的方向和措施。

袁武致辭又提及，香港工商界將進一步鞏固本身傳統的產業優勢，積極開拓具發展潛力的創新產業。各個商會和工商團體亦會充份利用網絡聯繫優勢，全面加強跟內地和國際緊密聯繫合作，為香港拓展新的經濟增長動力，著力投放更多資源提升產業競爭力，為增強香港發展動能貢獻力量。

▲ 商界代表發表工商界願景。（陳葆琳攝）

香港中華廠商聯合會會長史立德認為，過去幾年，香港雖然出現些問題，但是反而讓人更深刻理解一國兩制的真義，亦為香港開拓更廣更闊的坦途道路。香港總商會主席阮蘇少湄表示，期望香港能充份發揮在金融及專業服務的優勢，打造中國服務平台，以服務提供者的身份，進入內地市場，協助內地企業，與國際接軌。

香港中國企業協會名譽會長孫煜指，該會將繼續發揮中資企業熟悉內地市場的優勢，密切與港資、外資商會的合作，為把握粵港澳大灣區發展機遇搭建平台，共拓一帶一路商機，又鼓勵和支持中資企業深度參與北部都會區發展策略，積極推動香港國際創科中心建設

香港地產建設商會秘書長龍漢標則指，香港的土地房屋問題，一直是社會各界關注的議題，相信香港要有穩定的社會環境，市民生活條件得到改善，正所謂安居樂業，才可以發揮所長，相信港府憑著堅定的信心、明確的方向、良好的規劃，一定可以解決房屋問題。

籌委會主席團代表包括香港中華總商會、香港中國企業協會、香港中華廠商聯合、香港工業總會、香港總商會及香港地產建設商會。

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記者：陳葆琳