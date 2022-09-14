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【減肥大作戰】減肥也可吃雪糕　16款低脂雪糕雪條名單

保健美顏 11:02 2022/09/14

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減肥也可吃雪糕！營養顧問公司推介16款低脂雪糕雪條名單。

夏季步入尾聲，但天氣仍覺悶熱，想清涼一下時還是少不免選擇吃雪糕。不過雪糕易肥，減肥人士可以有哪些好選擇？

最新影片：

本港健康顧問公司尚營坊，在Facebook專頁發文，由一眾營養師整合了16款低脂雪糕雪條，非常適合減肥人士。不僅低脂，其中更能提供五穀營養，實屬好味又健康之選，在各大超市及便利店都方便買到。點擊大圖查看16款低脂雪糕雪條名單：

雪糕款

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    +6
    +5

雪條款

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    +10
    +9

多吃高脂高糖食物增健康風險

根據食物安全中心的資料，高脂、低脂的定義如下：

  • 高脂＝每100克含超過20克總脂肪
  • 低脂＝每100克含不超過3克總脂肪

世衞建議脂肪攝取量應少於人體每日所需能量的30%。以一個60公斤體重（每日能量攝入量2000千卡）的成人為例，每日應進食少於66克總脂肪；而以一個17公斤體重（每日能量攝入量1250千卡）的4歲女童為例，每日應進食少於41克總脂肪。攝取過量脂肪會增加患上心臟病、肥胖症、及糖尿病等疾病的風險。

另外，高糖、低糖及無糖的定義如下：

  • 高糖 ：每100毫升超過7.5克糖
  • 低糖 ：每100毫升不超過5克糖
  • 無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖

以每日攝取2000千卡能量計算，糖的攝取量不宜多於50克。據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，一般雪糕的糖不得少於10%，因此雪糕很難做成「低糖」食物，因此雪糕多屬高糖高脂。消委會指，攝入過多糖，會增加蛀牙、超重、肥胖和患上糖尿病的風險。

內容獲「尚營坊」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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