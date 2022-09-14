【學校動態】聖公會基德小學備1.5米高月球供打卡　重溫中秋典故籲同學珍惜眼前人

▲ 同學們都相當開心。

中秋佳節，問問同學：「月亮對你們來說是甚麼？」他們的回答五花百門，臚列如下：「月亮就是晚上的光體。」好理性的答法。「月亮代表我的心。」真是歷久不衰的浪漫。「月亮就是要警惡懲奸！」是連繫到一齣卡通片吧！「月亮就是一個缺與圓的循環。」頗有詩意的。

一提到月亮，就令人想起蘇軾的《水調歌頭》，尤其是最後幾句：「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。但願人長久，千里共嬋娟。」近年來的香港，充斥離愁別緒，移民潮湧現，又有因疫情分隔各地的人們，家人朋友們能齊齊整整、濟濟一堂，甚是難得。

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中秋節是華人重要的傳統節日，起源於上古時代，有不同的傳說故事，如「嫦娥奔月」、「吳剛伐桂」等等。一家人聚餐、賞月、品嘗月餅、玩玩燈籠，是我們熟悉的活動。這個節日不但是一家人歡聚一堂、共慶團圓的日子，還能讓我們與老師、同學共度歡樂。

為讓同學體驗中秋節的意義，聖公會基德小學舉辦了「樂在基德慶團圓」活動。學校準備了一個高達1.5米的特別「月球」，它雖不能高高掛在天上，卻能穩穩座於禮堂舞台上，使每一個同學都能前來親近、欣賞、「打卡」。由於同學們從未試過如此近距離接觸這個大大的、圓圓的、會發光的「月亮」，所以對這個「月亮」都感到很新奇。

劉強校長表示：「『月亮』連結著學校的每一位成員，茫茫人海中我們能在基德小學相遇，是一種緣份，盼望我們能在神的庇佑

下，建立一個和諧圓滿的『基德大家庭』。」

▲ 劉校長希望帶出珍惜眼前人訊息。

在中秋節前的星期五，全校同學一起重溫中秋的典故，親手製作花燈，然後把花燈一一掛在禮堂中。大家圍著明亮的「月兒」，在漫天花燈下，用相機把這個歡聚時刻記錄下來。對剛升上小一的同學來說，這可是他們第一次的學校節慶活動呢。同學能漫遊於樓層走廊中，參與燈謎競猜活動，考考自己、動動腦筋。又有校長出上聯、同學接下聯，師生一同吟詩作對，甚是愜意。

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劉校長說：「現在師生都能每天見面，但誰知哪一天大家會分道揚鑣，每一個相聚都是難得的，盼望大家不要因能時刻相見就忽略身邊人，而是要學會珍惜眼前人、重視每一段關係。」

▲ 師生大合照。

在身邊的好好珍惜，那麼已分隔兩地的親友又怎麼辦？相信就算在地球哪一處，我們都能欣賞同一個月亮，這個月亮就把我們相連起來了。但現今世代，相比月亮，我們連繫的方式可實在多了。正如月餅的口味日新月異，我們溝通的方式也越來越多，電話、視像、網上軟件層出不窮，「千里共嬋娟」已變成「千里共來 zoom」了。願我們都以心相繫、彼此珍惜。

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