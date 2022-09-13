【心靈的進行曲】自資出歌感激謝安琪鼓勵　Cousin Fung：理想同現實好多時都處於對立

▲ Cousin Fung推出第二首個人作品《心靈的進行曲》。（大會提供）

相隔4個多月，Cousin Fung帶來第二首個人作品《心靈的進行曲》，歌曲取材自他最近出版的鋼琴純音樂專輯內，一首名為《heal and hurt》的原創旋律。

若要說上一首作品《踏遍星塵來治癒》是為崩潰的心靈尋找治療良方的紀錄，那麼新歌《心靈的進行曲》便是接受心靈變得體無完膚後，仍在漆黑中探索出口的筆記。

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無意間創作了看似是一個「系列」的歌曲，Cousin Fung表示可能跟自己的狀態有關，他說：「可能係因為呢段期間嘅我係處於同一個『系列』嘅唔同階段，所以先引發到創作嘅題材仍然圍繞住。」

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引發共鳴

他又指相對於「治癒」與「治療」，歌曲更偏向是對世界、對事情的感應：「感應有時來自一啲直覺，如果直覺帶來痛楚嘅話，會特別深刻；假如直覺唔純粹係直覺，而係會成真嘅話，就更記得。就好似預知到一啲人會離去，而佢地又真係會離去一樣。呢種感應，冇好過有。」

有傷痛有經歷的樂迷，大概會對這首歌引發共鳴，特別是在夜闌人靜或是黎明破曉時服用，會有更顯著效用。

曾聽過《心靈的進行曲》這歌的人，大概也會抱有疑問：「為何不找女聲演繹？」這個疑問Cousin Fung亦曾問過自己：「其實呢首歌我喺錄音室有試過至少3個唔同嘅key。聽完幾個key嘅版本之後，連我自己都覺得本來應該係由一把女聲去唱，唔應該由我嚟唱，至少我唔認為襯。但好似唯獨是D key，令呢首歌音樂上整體有一種靈性嘅感覺，其他key係冇呢個效果，如果唱其他key嘅話，好似已經冇唱落去再發表嘅必要。」

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堅持自己

Cousin Fung形容錄製此歌時，是他唯一可以自己挑戰完成的事：「有一種無論如何都要唱得到全首嘅動力，就好似除咗呢樣嘢係可以付出努力求成果之外，呢一刻已經冇其他嘢可以因為我想做而做到，呢個係最真實嘅現實。」

而另一個堅持自己演繹此歌的原因，是與Cousin Fung的「溫柔」有關：「畀其他歌手唱嘅旋律會比較『友善』，畀自己嘅旋律就『唔友善』，即係唔會遷就自己，轉換一個角色變成歌者就要唱到為止，其實有啲虐待嘅成份，所以虐待嘅嘢就留返畀自己。」

來到第二首派台歌曲，Cousin Fung終於有屬於自己的MV，由於今次合作的導演是在goldEN時期已經合作過，所以雖然說是第一支個人MV，Cousin Fung表示反而有一種久違的熟悉感覺：「唯一分別係缺少了kenneth，比起二人分擔，個人集中力嘅要求高咗。」

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感謝謝安琪

對於為何要在第二首作品才決定推出MV？

Cousin Fung直言作為一名自資歌手，要推出MV絕非容易的決定，他直言能下定決心開拍MV，要感謝謝安琪（Kay）的鼓勵：「多謝Kay喺當中有唔少嘅助力同鼓勵。自資歌手出MV唔係容易嘅決定，理想同現實好多時都處於對立面，多得Kay從中有唔少經驗上嘅輔導，疏通咗我一啲擔憂。」

雖然是次MV的拍攝時間相當緊絀，但幸好導演是曾合作過的Leecat，令Cousin Fung放心了不少，當然作品亦是超額完成，Cousin Fung讚嘆表示：「喺呢個時間限制之下，導演可謂發揮咗佢自己嘅天才，從一份純文字歌詞generate成幾個主要場景人物同畫面，呢啲都係導演嘅功勞。拍攝時眼見導演嘅時間管理同應變非常出色，相信佢能夠呈現到佢想表達嘅嘢。」