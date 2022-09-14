【環保回收】全港9大月餅盒回收活動　送1小時泊車半島朱古力回贈

▲ 一文看清全港9大月餅盒回收活動。

中秋食完月餅，餘下的精美月餅罐、月餅盒丟掉可惜，留下卻塞爆家居，不妨將之送去回收。多個環保組織、太古地產、百佳及房協等多家機構均舉行月餅盒回收活動，地點遍佈港九新界，總有一個回收點在你左近！

1. 太古地產

太古地產今年再度舉辦「環保中秋顯愛心」活動，即日起至9月23日期間，可以把月餅盒放入指定地點的收集箱，回收前要確保已清空盒內的間隔和包裝物料，並已清潔乾淨。收集後會轉交予「綠領行動」進行妥善回收。

此外，太古地產聯同慈善機構惜食堂（食物回收及援助計劃）合辦「月餅分享行動」，即日起至18日也在太古坊各不同地點設置指定收集箱，募集仍可供食用的月餅，再轉贈有需要人士。月餅需獨立包裝、未開封及沒有破損、未過有效食用日期、由香港政府認可的公司製造，以及無需冷藏及非自家製。

月餅盒回收日期：即日至9月23日

月餅捐贈日期：即日至9月18日

【詳細回收點按此】

▲ 太古地產指定地點的收集箱。（有關機構網頁）

2. 賽馬會「回收轆轆」

「回收轆轆」定期以環保宣傳車形式遊走各區作恆常回收，現在亦會收集中秋回收物及重用物，包括金屬、紙盒、膠盒等月餅盒、月餅塑膠包裝袋及月餅托盤，以及任何膠袋、紙袋及塑膠餐具。回收前謹記先拆除磁石、繩索、緞帶、防潮珠等無法回收的雜質，以及將物品清洗乾淨，不要遺留食物殘渣。

回收日期：即日至9月30日

9月1至18日停泊時間表如下：

▲ 賽馬會「回收轆轆」9月1至18日停泊時間表。（有關機構facebook）

3. 香港百佳超級市場

百佳在全港100間指定分店設置月餅盒收集箱，回收月餅紙盒或金屬鐵盒。回收前要先清走塑膠托盤、磁石要等雜質，並清潔乾淨方好放入收集箱。

回收日期：即日至9月30日

【指定100間參與店舖】

4. 綠在區區

綠在區區設有超過160個公共收集點，位置遍佈港九新界，大家可以將金屬罐、紙盒裝、月餅包裝袋及托盤、膠餐具等交到綠在區區的回收環保站、回收便利點或回收流動點，記得先拆除雜質及清洗乾淨。

回收日期：即日至另行通知

【詳細回收點按此】

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5. 綠領行動

今年「月餅盒回收大行動2022」聯同不同商界綠色伙伴公司及住宅收集月餅盒，金屬類及紙類月餅盒都接受回收，而膠兜、膠袋、膠刀則要分開洗乾淨作塑膠回收。可是大部分回收點屬私人地方，大家需留意貼上綠領行動「月餅盒回收大行動2022」圖案作識別。

回收日期：即日至9月23日

6. 香港汽車城

香港汽車城於9月10至18日期間舉行「回收月餅盒大行動」，只需把已清洗乾淨的月餅盒交到香港汽車城，就可獲贈精美小禮物及一小時免費泊車，車位數量有限，先到先得。是次所收集的月餅盒將交給環保團體綠領行動。

回收日期：即日至9月18日

地點：九龍灣啓祥道20號大昌行集團大廈地下陳列室接待處

▲ 半島酒店會送出經典系列朱古力。（有關機構facebook）

7. 半島酒店

半島酒店連續第三年與「喵坊」合作舉行月餅盒回收計劃，只需將半島月餅盒交給酒店回收再造成再生紙，便會送出半島經典系列朱古力兩粒給參與計劃的顧客。

營業時間：早上10:00至晚上7:00（星期一至日）

回收點：尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場 半島精品店與咖啡廳

▲ 房協友里舉辦中秋月餅鐵罐／紙盒回收大行動。（有關機構提供）

8. 房協友里

房協友里舉辦中秋月餅鐵罐／紙盒回收大行動，住戶可將清潔乾淨的月餅鐵罐及紙盒交到房協屋邨、屋苑辦事處或會所指定收集點。

回收日期：9月13日至28日

地點：房協轄下屋邨／屋苑辦事處或會所指定收集點

9. 房屋署

房屋署轄下各屋邨將由9月13日至10月中，舉辦「月餅盒回收2022」活動收集月餅盒。各屋邨將在指定位置設置收集箱，以方便收集居民及商戶的月餅盒，詳情可向個別屋邨辦事處了解詳情。

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責任編輯︰林綺玲