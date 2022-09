【中港矛盾】港大內地女宿生遭拍門或涉性騷擾　平機會譴責針對內地人身份欺凌行為

▲ 香港大學舍堂日前有男宿生疑酒後拍門騷擾2名內地女宿生。(資料圖片)

香港大學舍堂日前有男宿生疑酒後拍門騷擾2名內地女宿生,校方調查後將3名涉事宿生逐出舍堂,平機會主席朱敏健今日(13日)表示,媒體報道描述涉事港大生作出欺凌和滋擾行為卑劣,更可能違反《性別歧視條例》(香港法例第480章)下關於性騷擾的條文,並譴責所涉及針對學生的內地人身分而作出的欺凌、歧視和騷擾行為,呼籲當事人聯絡平機會作出查詢或投訴,提供事件詳盡資料,讓平機會作調查和跟進。

港大校方於上周五(9日)已發新聞稿表示,高度重視有個別學生於酒後在舍堂內以「不當言語及行為」冒犯其他宿生,調查後決定對觸犯舍堂行為準則的學生作出懲處,據港大學生媒體《學苑》指,被校方處分的5名港大宿生,有2人被永久禁止住宿,1人被禁止住宿1個學期,並向另外2名宿生發出警告。據學苑引述現場錄音指,事發時有宿生敲打2名非本地宿生房門,並以普通話笑稱「我們出來玩呀」、「香港歡迎你」;事後有媒體引述男宿生曾隔著房門高呼「Can I come in? Can I sleep with you?」等說話。

今日有建制派團體就事件向警方報案及向平機會投訴。平機會今發聲明表示,就近日媒體報道指香港大學舍堂內有學生對2名內地女宿生作出欺凌和滋擾行為,並說出帶有歧視性及騷擾的說話,平機會主席朱敏健表示,平機會強烈譴責在校園發生的任何欺凌、歧視和騷擾行為,不論這些行為是基於任何理由而作出,有關行為是完全不能接受。他又指,大學是培養知識和能力的地方,學生們之間應該互相尊重和愛護,絕不能容忍任何欺凌行為。

平機會解釋,《性別歧視條例》保障任何人在包括教育的多個訂明活動範疇內免受性騷擾,「性騷擾」指任何不受歡迎而涉及性的行為,而這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇,包括提出不受歡迎的性要求,說一些與性有關的淫穢笑話等。朱敏健強調,《性別歧視條例》為校園內師生提供免受性騷擾的保障,學生與學生之間發生的性騷擾行為亦屬違法行為。

朱敏健續指,事件亦涉及針對學生內地人身分而作出的欺凌及騷擾行為,「該等欠缺包容和煽動性言論及行為只會令社會分化加劇,破壞社會團結,必須予以制止及譴責。」平機會已於去年向政府提交立法建議,以處理本港出生居民和內地來港人士的歧視及騷擾問題,獲政府積極跟進,平機會亦會研究今次事件中的欺凌和滋擾行為,是否違反現行相關條例。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份):https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:馮琪雅