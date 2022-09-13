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【中秋金多寶有結果】頭獎基金達$8,000萬3注中　中獎冧巴一鍵即睇

社會 21:58 2022/09/13

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熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

市民排隊進入中環史丹頓街投注站。(林宇翔攝)

六合彩中秋金多寶攪珠將於今晚（13日）舉行，今期攪珠將有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。

中秋金多寶攪珠結果：2、4、20、38、40、46；特別號碼為11。

頭獎3注中，每注派29,226,960元；二獎4.5注中，每注派2,050,430元。下期六合彩將於本周四(15日)晚上攪珠，頭獎彩金8,000,000元。

馬會統計，歷年中秋金多寶攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，各攪出過10次；而「12」號、「28」號、「40」號及「43」號亦各攪出過8次，它們可稱為中秋金多寶「幸運」號碼。

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責任編輯：蘇文軒

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