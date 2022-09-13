【檢疫酒店】11月1日起住客確診可自費原址隔離　酒店須加強感染控制

▲ 11月1日起檢疫酒店住客確診可原址隔離，酒店須加強感染控制

本港第五波疫情持續，港府今（13日）公布，11月1日起容許入住指定檢疫酒店的住客，在確診後留在酒店進行隔離；當局解釋此舉既可免卻確診者舟車勞頓，亦有助善用原用於運送確診者所需的人手和車輛，同時減低運送過程中可能出現的傳播風險。

現時檢疫酒店住客確診後，會被送往隔離酒店或位於竹篙灣／啟德的社區隔離設施。新加入第九輪計劃的條款則容許檢疫酒店住客在確診後，可選擇自費於酒店進行隔離；惟檢疫酒店必須加強感染控制措施，例如安排特定的樓層或房間隔離確診者，並在適當位置增設空氣淨化機，而酒店職員亦必須穿上適當的個人防護裝備，以減低感染病毒的風險。

指定檢疫酒店計劃辦事處會與業界商討執行細節，以在確保確診者於酒店隔離的安排獲妥善處理和避免增加酒店員工感染風險的原則下，落實上述安排。

此外，原用作接待機組人員的檢疫酒店「香港東隅」，將由後日起接受房間預訂並開始運作。另外，香港東涌福朋喜來登酒店會額外增加其供應的房間數目。計及上述新加入的酒店及早前因不同原因提前解約的酒店，參與第八輪計劃的酒店有62間，合共提供約23,600間房間。



第八輪指定檢疫酒店計劃在八月一日至十月三十一日期間推行。政府會適時更新指定檢疫酒店的名單及預訂情況，並上載至專題網站。

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記者：鄧凱文







