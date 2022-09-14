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【拓展商機】八達通將推「一卡通」拓簡易跨境支付市場　內地香港搭車一卡通行

社會 06:02 2022/09/14

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八達通正開拓簡易跨境支付市場。（黃建輝攝）

八達通迎來25周年，今年將推出「一卡通」服務，八達通可用於內地公共交通。八達通卡有限公司產品部總監葉勁生透露，「一卡通」開發已經大致完成，只待內地監管部門批准使用。他又指，簡易跨境支付市場潛力大，未來會拓展相關市場，如研究在更多國家或城市使用八達通，期望未來外國「搭的士」都可以用八達通。

八達通預告將推出新產品，包括用於跨境支付交通費的「一卡通」，以及推擴方便車主泊車的「Easy Park」等。葉勁生介紹八達通「一卡通」將可用於本港和內地的公共交通系統，系統會自動計算滙率，務求一卡兩地，容易使用。他透露，現時「一卡通」的開發已經大致完成，正等候內地監管部門審批，「據我了解，內地當局態度上是支持的，我們亦會配合內地法規要求。」

八達通產品部是今年初成立的新部門，新官上任的葉勁生認為，八達通起步較其他支付工具早，但近年各大支付工具發展和進步迅速，若八達通不能持續改善和擴展服務，客戶將會流失，「我不認同客戶會『用死』一種支付工具，所以一定要進步，方便客戶使用。」

要改善客戶體驗，葉勁生認為，開拓跨境支付市場是方向之一。他解釋，根據他們進行的市場調查，旅遊時瑣碎的交通費，一向是港人旅遊「痛點」，因此簡易跨境支付發展潛力大。

他指出，開拓在內地使用「一卡通」是第一步，而八達通的目光更長遠，希望日後能在其他熱門旅遊國家做到簡易跨境支付，「技術上我們做得到，但要配合當地支付模式，模式未必是用實體卡……最終希望外國搭的士都可以八達通。」

八達通亦計劃擴展「Easy Park」計劃，亦即是泊車自動付款服務，車主只要登記服務後，毋須拍卡，系統便可憑辨應車牌，進出停車場時自動支付。現時Easy Park只適用於The LOHAS康城及觀塘皇廷廣場，葉勁生指經近半年試用後，有關系統運作順暢，希望擴展至全港各大停車場使用。

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記者：陳梓蔚

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