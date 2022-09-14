【人才流失】新巴城巴車長持續加盟九巴　工會：新巴車長不願跟從城巴編更制度

▲ 新巴城巴昨宣布推出全新「半日制巴士車長合約」招聘計劃，只在周一至周五早上或下午繁忙段工作，月薪1.6萬並享6,000元入職獎等。（資料圖片）

巴士業界亦要「搶人才」，繼上周提早宣布加薪4.5%後，新巴城巴昨再推出半職車長招聘計劃，急聘100名半職車長搶攻繁忙時段，以月薪1.6萬加6,000元入職獎，兼享年假、乘車證等全職福利吸引入職；城巴表示急聘人手是要加快在重點發展地區擴展巴士網絡，並為國際旅遊及跨境客運服務復甦做好準備。不過，有九巴工會透露，受明年7月新巴城巴合併影響，近來已有大量新巴城巴同業加入九巴；而在薪酬福利優勢下，料過去一年有約200名車長轉投九巴。

新巴城巴過去數月接連出手，先後宣布推出「原區就業」車長招聘計劃、預告明年加薪4.5%，昨再宣布推出全新「半日制巴士車長合約」招聘計劃，以半職員工享全職福利作招徠，包括時薪125元、年假、乘車證等，只在周一至周五早上或下午繁忙段工作，月薪1.6萬並享6,000元入職獎，並可選擇於屯門、將軍澳、西九龍或港島的城巴車廠上下班。

城巴總經理（營運）馬詹唯表示，目標招聘100名半職車長，以加快在重點發展地區擴展巴士網絡，並為國際旅遊及跨境客運服務復甦做好準備。

對於新巴城巴連環出招「搶人才」，新巴職工會理事長林錦標指出，背後原因是有大量車長轉投九巴，公司需要彌補人手短缺，「過去一年，離開的車長已有約200名。」林錦標解釋，人手流失原因包括薪酬福利不足和專營權合併。

薪酬福利方面，計及今年新巴城巴已是連續第3年凍薪，但九巴今年7月宣布加薪3.5%，薪酬「跑贏」新巴城巴，令不少車長改到九巴工作。另外，自從匯達交通接掌新巴城巴後，薪酬福利一改再改，令員工無所適從，亦是離職原因之一。

至於專營權合併方面，林錦標指新巴的編更制度以固定著稱，但日後新巴城巴合併後，將跟隨城巴編更制度，每星期均會視情況調整，「新巴車長最着重薪酬和穩定，他們不希望跟城巴那一套，九巴編更相對較城巴穩定，所以部分同事就會選擇轉工。」

另外，有關計劃主要為招聘新界、九龍區車長，林錦標擔心若招聘情況不理想，有關地區車長將出現嚴重短缺。他解釋，城巴正積極發展北區和屯門巴士綫，現時兩區車長主要從機場巴士綫抽調。他認為情況並不健康，一旦機場客運開始恢復正常，相關人手即要調回原有路綫，令新界區人手出現短缺，「到時就好似10個茶壺用9個壺蓋，點用都有個漏。」

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰則指，留意到過去2個月大量新巴城巴員工加入九巴，「我估都有近100位，不同崗位都有，車長、交通督察、站長都有。」他估計轉工原因與加薪有關，「九巴今年7月加3.5%，但新巴城巴今年凍薪，相信都有影響，雖然城巴近日宣布車長10月加幅4.5%，但其實只是將明年1月的加薪提早，點講都好，今年都是凍薪。」

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記者：陳梓蔚