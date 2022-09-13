【強制檢測】65處所納強檢　將軍澳都會駅、日出康城緻藍天Sea To Sky等上榜 【附名單】

▲ （資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月7日至9月13日期間，曾身處74個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月15日或之前進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案曾到訪，有53處被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12處被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳廣明苑廣寧閣

沙田禾輋邨順和樓

秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

柴灣興民邨民澤樓

沙田水泉澳邨峻泉樓

半山區西摩道 2 號高雲臺

葵涌葵聯邨聯悅樓

天水圍天富苑善富閣

馬鞍山頌安邨頌群樓

屯門良景邨良俊樓

青衣青華苑華奐閣

元朗屏欣苑屏泰閣

九龍灣彩興苑彩萱閣

青衣青衣邨宜居樓

牛池灣瓊山苑瓊峰閣

葵涌荔欣苑荔采閣

荃灣梨木樹邨榮樹樓

觀塘安達邨謙達樓

大角咀維港灣 8 座

將軍澳日出康城緻藍天鑽 岸(左翼及右翼)

葵涌葵涌邨翠葵樓

香港仔石排灣邨碧園樓

馬鞍山錦豐苑錦薇閣

深水埗富昌邨富盈樓

上水彩園邨彩湖樓

東涌迎東邨迎福樓

屯門友愛邨愛智樓(1 及 2 座)

慈雲山慈安苑安欣閣

大圍顯徑邨顯貴樓

柴灣峰華邨曉峰樓

粉嶺華明邨耀明樓

上水清河邨清頌樓

鑽石山龍蟠苑龍瑚閣

屯門大興邨興盛樓

大埔新達廣場 5 座

油塘油美苑濤美閣

將軍澳都會駅城中駅 9 座

天水圍天盛苑盛鼎閣

香港仔雅濤閣 1 座

馬鞍山利安邨利榮樓

橫頭磡橫頭磡邨宏祖樓

沙田碩門邨豐碩樓

上水彩蒲苑彩晶閣

將軍澳安寧花園 4 座

將軍澳日出康城 Sea To Sky 2 座

將軍澳寶林邨寶寧樓

葵涌石籬二邨石欣樓

大埔明雅苑明欣閣

沙田水泉澳邨明泉樓

九龍城美東邨美德樓

鴨脷洲海怡半島怡麗閣

長沙灣宇晴軒 5 座

天水圍天恒邨恒輝樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

大埔宏福苑宏昌閣

筲箕灣東熹苑耀熹閣

西灣河耀興道88號星灣峰

西灣河太寧街 3 號百利居

西灣河成安街 33 號柏匯

西灣河大石街17號恒安閣

西灣河大石街19-23A號大成樓

觀塘順緻苑順美閣

觀塘順緻苑順華閣

觀塘順緻苑順寧閣

觀塘順緻苑順泰閣

大埔廣福邨廣仁樓

【 TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌 醫生拆解胃癌徵狀與治療

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰