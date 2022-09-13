【強制檢測】65處所納強檢 觀塘順緻苑4廈及將軍澳都會駅等上榜 【附名單】
社會 22:42 2022/09/13
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月7日至9月13日期間，曾身處74個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月15日或之前進行檢測。
因應多宗陽性檢測個案曾到訪，有53處被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12處被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 將軍澳廣明苑廣寧閣
- 沙田禾輋邨順和樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
- 柴灣興民邨民澤樓
- 沙田水泉澳邨峻泉樓
- 半山區西摩道 2 號高雲臺
- 葵涌葵聯邨聯悅樓
- 天水圍天富苑善富閣
- 馬鞍山頌安邨頌群樓
- 屯門良景邨良俊樓
- 青衣青華苑華奐閣
- 元朗屏欣苑屏泰閣
- 九龍灣彩興苑彩萱閣
- 青衣青衣邨宜居樓
- 牛池灣瓊山苑瓊峰閣
- 葵涌荔欣苑荔采閣
- 荃灣梨木樹邨榮樹樓
- 觀塘安達邨謙達樓
- 大角咀維港灣 8 座
- 將軍澳日出康城緻藍天鑽 岸(左翼及右翼)
- 葵涌葵涌邨翠葵樓
- 香港仔石排灣邨碧園樓
- 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
- 深水埗富昌邨富盈樓
- 上水彩園邨彩湖樓
- 東涌迎東邨迎福樓
- 屯門友愛邨愛智樓(1 及 2 座)
- 慈雲山慈安苑安欣閣
- 大圍顯徑邨顯貴樓
- 柴灣峰華邨曉峰樓
- 粉嶺華明邨耀明樓
- 上水清河邨清頌樓
- 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣
- 屯門大興邨興盛樓
- 大埔新達廣場 5 座
- 油塘油美苑濤美閣
- 將軍澳都會駅城中駅 9 座
- 天水圍天盛苑盛鼎閣
- 香港仔雅濤閣 1 座
- 馬鞍山利安邨利榮樓
- 橫頭磡橫頭磡邨宏祖樓
- 沙田碩門邨豐碩樓
- 上水彩蒲苑彩晶閣
- 將軍澳安寧花園 4 座
- 將軍澳日出康城 Sea To Sky 2 座
- 將軍澳寶林邨寶寧樓
- 葵涌石籬二邨石欣樓
- 大埔明雅苑明欣閣
- 沙田水泉澳邨明泉樓
- 九龍城美東邨美德樓
- 鴨脷洲海怡半島怡麗閣
- 長沙灣宇晴軒 5 座
- 天水圍天恒邨恒輝樓
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 大埔宏福苑宏昌閣
- 筲箕灣東熹苑耀熹閣
- 西灣河耀興道88號星灣峰
- 西灣河太寧街 3 號百利居
- 西灣河成安街 33 號柏匯
- 西灣河大石街17號恒安閣
- 西灣河大石街19-23A號大成樓
- 觀塘順緻苑順美閣
- 觀塘順緻苑順華閣
- 觀塘順緻苑順寧閣
- 觀塘順緻苑順泰閣
- 大埔廣福邨廣仁樓
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責任編輯：黃小冰