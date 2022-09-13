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【強制檢測】65處所納強檢　觀塘順緻苑4廈及將軍澳都會駅等上榜 【附名單】

社會 22:42 2022/09/13

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（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月7日至9月13日期間，曾身處74個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月15日或之前進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案曾到訪，有53處被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12處被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 將軍澳廣明苑廣寧閣
  • 沙田禾輋邨順和樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
  • 柴灣興民邨民澤樓
  • 沙田水泉澳邨峻泉樓
  • 半山區西摩道 2 號高雲臺
  • 葵涌葵聯邨聯悅樓
  • 天水圍天富苑善富閣
  • 馬鞍山頌安邨頌群樓
  • 屯門良景邨良俊樓
  • 青衣青華苑華奐閣
  • 元朗屏欣苑屏泰閣
  • 九龍灣彩興苑彩萱閣
  • 青衣青衣邨宜居樓
  • 牛池灣瓊山苑瓊峰閣
  • 葵涌荔欣苑荔采閣
  • 荃灣梨木樹邨榮樹樓
  • 觀塘安達邨謙達樓
  • 大角咀維港灣 8 座
  • 將軍澳日出康城緻藍天鑽 岸(左翼及右翼)
  • 葵涌葵涌邨翠葵樓
  • 香港仔石排灣邨碧園樓
  • 馬鞍山錦豐苑錦薇閣
  • 深水埗富昌邨富盈樓
  • 上水彩園邨彩湖樓
  • 東涌迎東邨迎福樓
  • 屯門友愛邨愛智樓(1 及 2 座)
  • 慈雲山慈安苑安欣閣
  • 大圍顯徑邨顯貴樓
  • 柴灣峰華邨曉峰樓
  • 粉嶺華明邨耀明樓
  • 上水清河邨清頌樓
  • 鑽石山龍蟠苑龍瑚閣
  • 屯門大興邨興盛樓
  • 大埔新達廣場 5 座
  • 油塘油美苑濤美閣
  • 將軍澳都會駅城中駅 9 座
  • 天水圍天盛苑盛鼎閣
  • 香港仔雅濤閣 1 座
  • 馬鞍山利安邨利榮樓
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏祖樓
  • 沙田碩門邨豐碩樓
  • 上水彩蒲苑彩晶閣
  • 將軍澳安寧花園 4 座
  • 將軍澳日出康城 Sea To Sky 2 座
  • 將軍澳寶林邨寶寧樓
  • 葵涌石籬二邨石欣樓
  • 大埔明雅苑明欣閣
  • 沙田水泉澳邨明泉樓
  • 九龍城美東邨美德樓
  • 鴨脷洲海怡半島怡麗閣
  • 長沙灣宇晴軒 5 座
  • 天水圍天恒邨恒輝樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 大埔宏福苑宏昌閣
  • 筲箕灣東熹苑耀熹閣
  • 西灣河耀興道88號星灣峰
  • 西灣河太寧街 3 號百利居
  • 西灣河成安街 33 號柏匯
  • 西灣河大石街17號恒安閣
  • 西灣河大石街19-23A號大成樓
  • 觀塘順緻苑順美閣
  • 觀塘順緻苑順華閣
  • 觀塘順緻苑順寧閣
  • 觀塘順緻苑順泰閣
  • 大埔廣福邨廣仁樓

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責任編輯：黃小冰

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