【防疫措施】以追蹤程式取代檢疫？　葉劉淑儀：沒可能短時間推出具追蹤功能應用程式

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近日有聲音建議，要求入境人士下載追蹤程式以取代入境檢疫，行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀今被問及建議是否可行時稱，政府官員已多次強調「安心出行」並無追蹤功能，並無中央儲存每位市民行蹤，市民去過甚麼處所只儲存在手機內，她認為，無可能短時間內推出有追蹤功能的應用程式。

要很大的改動，亦要視乎市民是否接受，這個並不是可以取代圍封強檢，或各樣篩查措施，不可能。

葉劉淑儀又稱，商界的焦慮政府知道，「每日都同政府講，行政長官完全理解。」她說，政府目前難言是否11月一定能放寬至「0+7」，但相信政府會繼續視乎數據作適當調整。

創新科技及工業局局長孫東7月中時表示，當局現時沒有計劃再強化「安心出行」的實名制功能，且不可能增加自動追蹤功能。

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記者：陳葆琳