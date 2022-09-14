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【疫苗通行證】內地人來港毋須先打疫苗　在港家長投訴子女無打針被剝削享平等玩樂權利

社會 09:14 2022/09/14

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行政長官李家超昨天（13日）表示，內地的疫情風險是全世界最低，因此內地人來港並無接種疫苗的要求，政策已沿用多時。立法會議員江玉歡指，收到一名媽媽的申訴，她的女兒因為無打新冠疫苗而無法進入迪士尼樂園，以及無法參與課外活動等，希望港府盡早公佈復常路線圖。

江玉歡周二（13日）在社交平台指，收到了一位「抱不平」的媽媽的來電，認為內地人來港毋須先打疫苗對在港無打針的人士絕不公平，她稱因為沒有疫苗通行證的緣故無法進入迪士尼樂園，小朋友看到有關新聞後，反問為何有此差別。

為什麼有此差別，媽媽卻未能帶她入園玩？

她又稱，該名小朋友在過去兩年，幾次被學校挑選中，可以參與課外活動和擔任當中的領導者。但根據教育局的指引，學生參與學校活動必須符合接種疫苗的要求，導致女兒最終無奈地錯失這些機會，抹殺學生們的選擇和希望。家長亦因未有打針不能出席學校活動。認為疫情未見止息，兒童和青少年是否就得活在無止境且看不見盡頭的防疫政策下？學生不論打針與否亦該享有同一及平等的學習和活動機會，請讓香港小朋友看見香港的未來和希望，請盡早公佈復常路線圖。

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責任編輯：余思嵐

 

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