【MIRROR演唱會】張梓峯及家人未曾與李澤楷見面　呂校長代言：生活開支來自積蓄

MIRROR紅館演唱會意外事件至今已一段日子，當中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）的況由嚴重轉為穩定，已轉往神經外科病房。

而在MIRROR演唱會意外事件的另一位受傷舞者張梓峯（阿峯），正進行密集式治療，自稱「貓貓校監」的呂詩慧在星期一（9月12日）近晚上上時公開阿峯近況，「他今周的情況突然變差了，將會約見醫生了解。加上近日新聞令他壓力大增，希望傳媒朋友和網民諒解，多給空間」。

直至昨晚（9月14日），呂詩慧再代阿峯及其家人作出簡單聲明，她又指明白大家關心阿峯的身心狀況，她稍後會作進一步解說。

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靠積蓄過活

MIRROR演唱會的主辦方大國文化及MakerVille的老闆李澤楷，在9月12日發表聲明後，MakerVille綜合傳媒提問，約在6時半發新聞稿，提到：「我們亦與張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac) 保持聯繫，管理層亦曾與他們會面，表達誠摯慰問，並了解到他們的需要，會提供醫療及生活協助。」

自稱「貓貓校監」的呂詩慧代阿峯及其家人訃於9月14日晚所發的聲明，就有所回應：

李澤楷先生並沒有跟阿峯及家人或本人溝通或見面過。阿峯在意外後的生活開支主要來自他的積蓄。 明白大家關心阿峯的身心狀況，我會稍後會作進一步解說。 天主保佑

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網民打氣

在呂詩慧代阿峯與家人發出的聲明帖文下，也有網民留言為阿峯打氣，「希望佢都早日康復」、「人能力有限，只有靠着禱告 將事件交托給神。#繼續禱告 #繼續集氣 多謝呂校長update」。

阿峯受傷後曾搬屋休養

在8月2日，呂詩慧於社交平台專頁上指阿峯並非外間所指的輕傷，而是轉到院繼續留醫。

直至8月7日，呂詩慧透露阿峯最新情況，指：「傷者張梓峯已出院並搬到一處可靜心修養的地方暫住。傳媒朋友辛苦了，無需在醫院或他以往的住所守候。希望大家繼續為這次意外受傷的人禱告和集氣。」

阿峯早前也在個人社交平台稱正進行密集式治療，並坦言治療過程令他心很累。後來，在9月12日近晚上十時，呂詩慧指阿峯今周的情況突然變差。