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【COLLAR成員】阿Mo情況好轉由嚴重轉為穩定　SoChing深夜貼背影照：Miss you a lot

娛樂 10:10 2022/09/14

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舞蹈員阿Mo（李啟言）於7月28日、第四場MIRROR紅館演唱會中遇上嚴重意外，被舞台上方的巨型屏幕擊中，接近一個月的時間都需要在深切治療部接受治療，直到昨日伊利沙伯醫院方面表示，阿Mo的狀況已由嚴重轉為穩定，亦轉往神經外科病房繼續留醫。

阿Mo女友、COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）連日來不斷為男友打氣，在今日的凌晨時份，So Ching在IG貼出阿Mo的背影表達思念之情。

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阿Mo自紅館舞台意外發生後，至今已經留醫接近一個半月。

經歷過多次手術後，早前他已經能夠脫離呼吸機，昨日（9月14日）更宣布他的狀況已經由嚴重轉為穩定，並從深切治療部轉往神經外科病房留醫。

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【COLLAR成員】So Ching轉貼與阿Mo昔日甜蜜合照　表明心志：無論如何都撐住你

So Ching思念男友

阿Mo女友So Ching自意外後全面停工，專心照顧阿Mo，陪伴男友和家人走過這個難關。早前她曾經在IG開腔，希望大家能夠集氣，為阿Mo帶來鼓勵。

然而鐵人也會有軟弱的時候，So Ching在今日凌晨時份，於IG限時動態貼出昔日阿Mo坐在梳妝檯前的背影照，並寫上「I miss u A lot」，抒發對阿Mo的想念。

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阿Mo身邊的舞蹈員好友亦未有停下，持續為他打氣，其中一位更貼出眾人舊照，並謂：「我哋一齊加油，一定會陪住大家，一定會好返的，繼續祈禱！」同在照片內的So Ching亦有轉發照片。

撰文 : TOPick柴犬出動

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娛樂人物職業 蘇芷晴 李啟言 COLLAR Mirror 演唱會 MakerVille 娛樂行業

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