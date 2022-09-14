【打擊毒品】天水圍檢14萬元疑霹靂可卡因　29歲男涉販毒被捕

▲ (警方提供)

西九龍衝鋒隊人員今日（14日）凌晨在區内進行巡邏期間，發現一輛停泊在油麻地彌敦道附近的私家車形跡可疑，遂上前截查。



行動中，人員在24歲姓陳男司機身上檢獲約20克克懷疑可卡因及9.4克懷疑氯胺酮，市值共約38600元。該名男司機及另外兩名年齡分別為31及46歲的男乘客涉嫌販毒被捕。所有被捕人現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。

另外葵青警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日在天水圍天恒邨截查一名形迹可疑本地男子。人員在該名男子身上搜出約89克懷疑霹靂可卡因。其後，人員持手令搜查上址的一個單位，在單位內檢獲一批懷疑毒品包裝工具。行動中檢獲的毒品總市值約148000元。該名29歲姓賈本地男子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。



警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊毒品行動。同時，警方重申販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。

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責任編輯：余思嵐