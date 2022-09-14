【家庭關係】29歲女由姑媽湊大現事業有成　母要求幫弟弟買樓索贍養費

▲ 29歲女子由姑媽湊大現事業有成，母親要求她幫弟弟買樓兼索贍養費。

生兒育女是盡大責任，父母既然決定生下孩子，就有責任照顧他們。內地一名女子自小由姑媽湊大，與父母關係疏離，直至她長大成人，現在事業有成，親母卻要求她幫弟弟買樓，又將她告上法庭以索取贍養費。

以經濟為由沒接女兒回家

綜合內地傳媒報道，廣州市司法局於微信交代這宗法庭案例，現年29歲的女事主姓張，她由2歲起便被父母送到姑媽家居住，其後因家庭經濟問題，父母並沒把張女接回家。張女一直在姑媽家生活，姑媽儼如她的媽媽，反之父母對她而言卻如同陌生人。

張女在成長過程中很少跟父母聯絡，而父母亦少有聯絡她，更莫說是見面。由於家庭環境的關係，張女從小就很懂事，培養出堅強不屈的性格。張女成年後事業有成，為了答謝姑媽的養育之恩，出錢為表弟買樓。

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父母告上法庭索56萬贍養費

媽媽得知她為表弟買樓一事後，即表達不滿，認為既然她買樓給表弟，更應幫自己弟弟買樓。不過，張女已表明不會出錢為弟弟買樓。因此父母與她的關係由冷漠變成愈來愈差，甚至一發不可收拾，父母更將她告上法庭，索取50萬人民幣（約56萬港元）贍養費。

張女父母的律師指成年子女有義務贍養父母，而子女贍養父母是無條件的，不能以自己與父母關係的親疏來決定是否贍養。張女過去10年未曾給過贍養費，按其收入水平，一年應給予5萬人民幣（約5.6萬港元）作為贍養費，10年則是50萬人民幣（約56萬港元），這屬一次性付清。

至於張女的律師則稱，姊姊沒有義務撫養弟弟，除非父母雙亡或無力撫養，而且弟弟未成年。可是張女父母健在，弟弟亦已成年。父母要求她買樓給弟弟，已超出撫養的限度。加上張女父母有退休金，收入足以維持生活。法庭考慮到張女從小由姑媽供養，並且父母未盡撫養的義務，張女需給予的贍養費應根據實際情況酌情處理。

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責任編輯︰王明芳