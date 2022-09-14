【新冠肺炎】糕點店Crostini宣布全線結業　網民：「買左餅卡點賠」

▲ (Crostini網站)

crostini餐廳表示，crostini門市將會營業至9月13號，之後將會全線結束營業。

crostini周二（13日）在社交平台指，疫情下百業蕭條，自2020年開始，經營環境十分惡劣，crostini亦很可惜未能力挽狂瀾，只能無奈地作出一個非常沉重及失望的決定，門市將會營業至9月13號，之後將會全線結束營業，對所有顧客及員工致十萬分的抱歉。

不少網民均留言批評仍有餅卡未兌換，要求交代賠償安排。

咁coupon 點呀

有冇搞錯，婚展買咗啲餅咭點算先？明明執都仲賣餅咭，擺明呃人錢喎！

Coupon都未用哂

啱啱先叫我買禮券

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責任編輯：余思嵐

