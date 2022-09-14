【英女王逝世】羅家英到領事館弔唁英女王　網民指家英哥：你係最後一任港督

英女王伊利沙伯二世日前離世，連日有大批市民帶同鮮花、英女王照片、親手繪畫的畫作等到位金鐘的英國駐香港總領事館外弔唁。

昨日（9月13日）羅家英亦攜鮮花到金鐘悼念英女王，家英哥並寫道︰「她登基，我七歲，這七十年來，英女王是我的長輩，看著我成長到老矣。香港在(她)的庇蔭下，人間福地，還有幾多個長輩呢，鮮花一束，謹致敬意，萬世流芳，大象無形。」

羅家英於1946年出世，英女王於1953年登基，時年27歲。而家英的帖文引熱議，網民大多表示認同，並同時懷念英女王。

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家英哥演港督

同時，有記憶力好的網民戲稱指，因為家英哥是「香港最後一任港督」。這是因為他在1996年主演由張堅庭執導，葛民輝、邱淑貞合演的喜劇《港督最後一個保鑣》。

該片故事講1997年距離香港主權移交只有一個多月，因英國保守黨選出了一位少數族裔首相，所以改變了民族政策，派遣對政治一竅不通的出生於香港的英籍華裔廚師任劍輝（羅家英飾）到香港接任港督，葛民輝飾演督爺的保鑣，是一齣政治喜劇。

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