【泰國青年賽】港隊乒乓球小將羅嘉杰U13男單封王　決賽直落3局挫對手

▲ 港隊小將羅嘉杰於U13組男單封王。（香港乒乓球總會）

一連7日的WTT泰國青少年挑戰賽周一（12日）展開，其中港隊小將羅嘉杰在U13組發揮出色，在小組首名出線後再連過3關，殺入4強先淘汰韓國球手，在金牌戰再直落3局挫馬來西亞球手奪冠。

在上周完成亞洲青少年錦標賽後，港隊一眾小將隨即轉戰泰國，出戰WTT青少年挑戰賽泰國站，今站賽事港隊派出10男12女出戰男子U13、U15、U17、U19及女子U11、U13、U15、U17、U19賽事。

當中羅嘉杰在U13小組賽3連勝首名晉級，昨日出戰4強賽事，與韓國球手爭奪決賽席位，以只失一局下，總局數3：1擊敗對手殺入決賽。在休息不足1小時羅嘉杰決賽對陣馬來西亞球手，這位13歲小將未有受體力影響，反而越戰越勇下直落3局，於U13組男單封王。

U17方面，4名港將王昀希、甄正彥、邱鈞霆及麥淞瑋順利在小組賽晉級，王昀希在32強以3：2險勝新加坡球手晉級，惜及後力戰下以0：3（6：11、3：11、6：11）不敵韓國Oh Junsung，16強止步；甄正彥、邱鈞霆及麥淞瑋均在32強止步。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠