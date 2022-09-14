【非禮兒子】前警員涉迫兒子手淫案　陪審團正退庭商議

▲ 前警員涉迫兒子手淫案，法官今（14日）完成引導陪審團。（資料圖片）

47歲前警員涉於兒子10歲至12歲讀小五至中一時，3次於住所及1次於澳門酒店房間，在兒子面前播放色情影片及手淫，並要求兒子一同手淫，兒子拒絕後又以刀及藤條指嚇威迫就範。涉案前警員早前於高等法院否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為等共10項控罪，其中3項為交替控罪，法官今（14日）完成引導陪審團，7女2男組成的陪審團正退庭商議。

法官引導陪審團時指出總結案情，據現年15歲的事主X指稱，自10歲讀小五時，被告會每周一次透過手機接駁客廳電視播放色情片，要求X一同觀看，被告並向X展露下體及自瀆，X認為變態及不想觀看。

X稱讀小五及小六時，被告每周播放色情片，及後每天發生，並曾帶他到商場殘廁，各自到廁格自瀆。X指於2018年9月，被告成功向姨母借錢後，帶他到商場洗手間自瀆慶功。

法官控方於本案只依頼4宗事件作檢控基礎，包括X讀小五時，被告在家中第3次播色情片時，X首次依從指示自瀆。第2次件事則是X於2018年初讀小六時，X拒絕手淫，被告遂以藤條威嚇，X就範。

第3次事件則於X讀中一時，母親Y在房間睡覺，被告正在觀看足球賽事期間，將Y反鎖在房間後，播放色情片給X看，並要求X自瀆，X怕驚醒母親而拒絕，被告遂將X「塞」入被套及用刀威嚇，X最終就範。最後一次事件發生於澳門，X指於2018年12月28日，被告於酒店房間播放色情片及自瀆，X形容被告呻吟聲似「雞叫」。

被告沒有出庭作供，辯方案情是沒有發生過有關指控，並暗示X受到Y及家人唆擺，令X不喜歡被告，因此對被告的指控是無中生有及誣蔑被告。

法官指案件關鍵在於能否肯定X對被告的指控屬實，X是否可信或可靠，陪審團須小心評估X的證供，就每項控罪作出裁決。

陪審團須考慮被告有否向X播放色情片，以及於X在場下展露性器官及自瀆，是否有意讓X看或是並非故意，以及有否煽惑X，令X向被告作出猥褻行為。

法官指精神科醫生證供指X沒有思覺失調，患自閉症亦不會混淆事實與夢境。惟法官提醒陪審團，專家說法與X是否誠實作證並沒有關係。若陪審團肯定所有原素，便應裁定罪成，若不肯定便須裁定無罪。

被告F.S.L（47歲，無業），被控4項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、3項煽惑年齡在16歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為罪，以及3項殘暴對待兒童交替控罪。

控罪指，被告於2016年及2018年，三度向1名年齡在16歲以下的兒童X，作出嚴重猥褻作為，以及三度煽惑X向自己作出嚴重猥褻行為。被告另約於2018年12月28日，在澳門向X作出嚴重猥褻作為。

交替控罪則指被告於同時同地，身為對X負有管養及照顧責任的人，故意虐待X，其方式相當可能使X受到不必要的苦楚。

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記者：林育慧