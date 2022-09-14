【好聲好戲】聲演靜香+水野亞美+DoReMi　梁少霞身兼兩職伴觀眾數十載

▲ 梁少霞為少數同時出任幕前及幕後的配音員。

由阮兆祥、馮盈盈主持的TVB節目《好聲好戲》第二季引起觀眾討論，第二季邀請了汪明荃、潘嘉德、林國雄、文偉鴻、梁少霞、梅小青、潘文柏擔任評判，為參賽藝員評分及提供專業意見。

第二組的評判之一梁少霞任職配音員多年，曾為多個經典角色配音，作品包括多部電視劇、電影及動畫，同時亦曾擔任天氣報導員，為少數同時於任職幕前及幕後的配音員。

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入行逾30年

梁少霞自1990年開始投身配音界，她參加第一期TVB配音員訓練班，並於畢業後開始擔任配音員。

其出聲率十分高，為日本演員深田恭子、仲間由紀惠、大塚寧寧、木村多江、廣末涼子、仲里依紗、笛木優子、韓國演員尹世雅、孔曉振、李雅賢、金成鈴、金惠恩、金瑞亨、河在淑、吳允兒、內地演員張茜、李冰冰、秦海璐、美國演員雲妮·絲維嘉、桂莉芙·柏德露、英國演員Sandrine Holt的常任配音員。

她亦為多套著名動畫配音，如《多啦A夢》的源靜香、《美少女戰士》的水野亞美、《寵物小精靈》的小霞、《小魔女Doremi》的春風Doremi等，令觀眾對其聲音留下深刻印象。

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身兼兩職

此外，梁少霞亦為《無綫電視天氣報告》報導員，她曾於訪問中表示報導天氣與配音是兩份工作，且兩者都不是兼職。

不過，她於2010年無綫新聞進行改革後，不再擔任天氣報導員。