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【最新疫情】內地旅客無打針獲臨時疫苗通行證　曾祈殷：違背疫苗政策要一視同仁

社會 10:41 2022/09/14

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醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。(資料圖片)

昨天新增7,218宗確診個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（14日）表示，可能與中秋假期檢測量減少有關，仍需觀察多一至兩周再確定是否反彈。

曾祈殷接受電台訪問時指，近日確診個案稍為回落可能與中秋節期間的檢測人數及衞生防護中心檢驗數目減少有關，認為要再觀察多一至兩周，印證是否受假期效應影響。

被問到內地旅客抵港後無接種疫苗都可獲發臨時疫苗通行證。他表示是違背疫苗接種政策，建議要一視同仁，而且如果相關人士在港受感染，也有機會要在本港醫療系統接受治療。

這樣做是否違反國家鼓勵他們的國民接種疫苗的方針，如果國家推廣要接種新冠疫苗，而特區政府容許不用打針來港，我覺得可能有點背道而馳。這情況下感染了是否會用到公營醫療系統、隔離病房，造成緊張

另外，提到政府上月起縮短來港人士檢疫日數至「3+4」，是否可以放寬入境檢疫措施。他則指，無論日後的檢疫日數是多少天，重點是要確保他們會按時做核酸檢測。

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責任編輯：余思嵐
 

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