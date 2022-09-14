【MIRROR成員】MIRROR停工兩個月無損人氣　教主IG粉絲人數破百萬

MIRROR在7月28日舉行的第4場演出中發生意外，主辦單位大國文化及MakerVille決定暫停MIRROR於8月及9月的公開活動，音樂演出、品牌活動、廣告、商演等全部延期。成員們偶爾會更新IG，也不斷有粉絲發帖文支持偶像。

雖則未有在公開活動現身，但MIRROR的人氣顯然未有受影響，從12子的IG粉絲人數之升幅就可見一斑！

教主IG粉絲破一百萬

「教主」 盧瀚霆（Anson Lo）向來人氣高企，其歌曲《Megahit》唱得街之巷聞兼在音樂頒獎禮上奪歌曲獎，再加上代言不少產品，以及是歌影視三棲發展，成為IG粉絲人數最多的MIRROR成員也是意料之中，教主最新的IG粉絲數目已達至100.4萬，值得恭喜！

教主向來也相當「寵粉」，不時在社交平台上發福利照、與粉絲玩你問我答，迷倒不同年齡層的神徒。

在MIRROR演唱會事故發生後，教主也先後於IG「上水」，令一眾神徒放下心頭大石。在追月（9月11日）下午，教主在IG限時動態分享了一張藍天與白雲的照片，不過就未有寫下任何字句。一眾神徒也把教主的限時動態截圖再分享，寫道：「撈豬，當我們的心擁有蔚藍的天空，一切都會變得有可能的」、「溫暖的盧瀚霆、多謝你讓我們知道你安好」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

姜濤擁2千萬點撃MV

在MIRROR 12子中，姜濤的IG粉絲人數是排第2位的，擁有99.4萬，也相信很快就會衝破一百萬呢！

在停工期間，姜濤與隊友柳應廷（Jer）缺席電影處男作《阿媽有咗第二個》的首映。雖然姜濤不會現身首映禮，不過向來愛鍚他的一班姜糖亦一早去捧場觀看，以行動支持偶像，他們更舉牌及送上鮮花，祝願電影大賣，果然有心！

除此之外，姜濤去年8月為紀念已故摯友（花名：中峰）而推出個人歌曲《Dear My Friend,》，從8月6日至今日（9月14日）早上11時，MV點撃人次已高達20,027,830。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Edan排第三

同樣被網民列為MIRROR「上弦」之一的呂爵安（Edan）擁有65.5萬IG粉絲，排隊中第三。

Edan與教主、姜濤同樣是歌影視三棲發展的MIRROR成員，其首次踏足影壇之作《闔家辣》上映一個半月，票房突破3,288萬。在歌曲方面，他在今年也為歌迷帶來新鮮感，如：推出獨唱快歌《Elevator》、與前輩古巨基合唱《飄流教室》。

在IG當中的Edan向來予人「零偶包」的感覺，他會在IG公開自己的醜態，十分搞笑。Edan一向是寵妹狂魔，經常在IG貼出兄妹合照作另類式放閃，又對妹妹又攬又錫，令一班爵屎非常羨慕！Edan曾在去年5月20日未經妹妹同意下，於社交平台貼出與妹妹的合照。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

各成員IG粉絲同上升

MIRROR 12子的IG粉絲人數一直也持續上升，粉絲數也是眾人的其中一項人氣指標。第4位是50萬IG粉絲的「唱作王子」陳卓賢（Ian），他在今年7月推出本年度第三首個人派台作品《Distance》。第5位是江𤒹生（Anson Kong），有41萬IG粉絲。

緊隨AK的是有40.1萬粉絲的MIRROR唱將柳應廷（Jer），至於隊長楊樂文（Lokman）的IG粉絲從20萬升至28.5萬，排行第7。他在演唱會中展現耍家舞蹈，獲得不少掌聲。

IG粉絲人數在象隊中屬第8位的「大表哥」邱士縉（Stanley），從接近20萬至現時擁有26.9萬IG粉絲，升幅不少。他首次擔正男一的劇集《野人老師》會於10月3日首播。

陳瑞輝（Frankie）位列第9位，現時的IG粉絲數目是25.3萬，Frankie在今年播出的ViuTV劇集《IT狗》的Never一角而更為人熟悉，木獨兼心態超負面的Never令觀眾看得開心過癮，素來被稱擁有盛世美顏的Frankie更獲封為最靚仔毒男。

IG粉絲人數排第9至12位的是李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger），分別是24.4萬、22.7萬、21萬。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8