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【疫苗通行證】田北辰：無打針人士可獲臨時通行證安排矛盾　「回港易」政策亦存漏洞

社會 10:42 2022/09/14

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田北辰：無打針人士可獲臨時通行證安排矛盾，「回港易」政策亦存有漏洞。（資料圖片）

目前經「回港易」及「來港易」從內地、澳門及台灣人士抵港人士，即使未有接種疫苗，他們同樣可獲發臨時疫苗通行證以及「藍碼」。實政圓桌立法會議員田北辰今日（14日）在一個電台節目指，政府向無打針通過「來港易」入境的內地居民，發出臨時疫苗通行證，做法矛盾。

田北辰認為，疫苗通行證不應關乎持有人來自那個地方或疫情風險的高低，而是應減少入境人士在港感染機會，避免加重本地醫療系統負擔。他又指，內地雖然是低風險地區，但來港人士也有機會受感染。

目前疫苗通行證年齡下限降至5歲，田北辰指，香港人需完成接種才能進入特定處所，但內地人可獲豁免，一針也不用打，觀感上是難以服眾。

田北辰又指，「回港易」政策也存有漏洞，若港人以「回港易」通道返港，同樣可以在無接種疫苗下，便可以獲得豁免，獲發臨時疫苗通行證，令人感到很諷刺。他認為會造成防疫漏洞，需要盡快堵塞，已向當局反映有關問題。

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記者：李榮忠

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