【上訴獲批】女社工涉阻差辦公被裁定脫罪　律政司上訴獲批發還裁判官重新考慮

▲ 女社工涉阻差辦公被裁定脫罪，律政司上訴獲批發還裁判官重新考慮。（資料圖片）

2019年8月有人於荃灣一帶集結，23歲女社工涉不願出示身份證，並要求女警出示委任證，早前否認阻差辦公及未能出示身份證的交替控罪。經審訊後被裁定罪名不成立。律政司早前提出上訴，指原審裁判官法律觀點出錯，要求求案件發還重審。高院法官聽取陳詞後，押後至今（14日）頒布判詞，裁定律政司上訴得直，案件發還重審，指示裁判官就阻差辦公罪重新考慮控方是否已證明控罪。

申請人律政司，答辯人林曉樺（23歲），案發時為社工，原被控1項阻差辦公罪，以及未能出示身份證的交替控罪。

控罪指她於2019年8月25日，在荃灣街市街及眾安街交界，阻礙正在執行職務的女督察梁敏儀，以及未能在警員要求下出示身份證。裁判官裁定上訴人當時在合理時間內取出身份證，故裁定罪脫，兼獲訟費。

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記者：林育慧