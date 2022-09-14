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【盜竊案】涉中區4宗車內盜竊　警添馬街拘43歲男起回失物

社會 10:58 2022/09/14

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(資料圖片)

一名男子涉嫌企圖車內盜竊案被捕，警方起回4宗案件中的部分失物，包括一個背包及公事包。

中區警區今日（14日）接獲4宗車內盜竊報案，於凌晨發現一名男子在添馬街附近徘徊，形跡可疑，人員上前截查期間，該名男子企圖逃去。經初步調查後，該名43歲姓羅男子涉嫌企圖車內盜竊案被捕，現正扣留調查。案件交由中區警區刑事調查隊第四隊跟進。

警方藉此呼籲市民，應盡量將車輛停泊在有保安設施的停車場內，並使用汽車防盜系統，避免將貴重財物放於車內，以免讓賊人有機可乘。

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責任編輯：余思嵐

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