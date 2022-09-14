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【星二代】陳茵媺細女Camilla中招康復　陳豪夫婦正式全面復工為新劇拍攝

娛樂 11:37 2022/09/14

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熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

囡囡沒事就好了！

藝人陳豪（阿Mo）與太太陳茵媺（Aimee）的細女Camilla早前不幸確診新冠肺炎，令他們十分擔心，而且二人因為密切接觸者而要隔離，故他們原本開拍的TVB新劇《羅密歐與祝英台》，劇組拍攝工作亦要暫時停工，等待陳豪夫婦「出關」才復工。

【星二代】疑家傭確診致陳茵媺細女Camilla染疫　陳豪夫婦停工全天候照顧愛女

細女康復  全面復工

不過據知二人已正式復工，全面投入拍攝工作，而陳豪接受傳媒訪問時更指細女Camilla已完全康復，並大讚女兒很叻，中招3天已康復，故他們亦可放心投入

工作，並表示現今疫情還未平復，大家亦需加倍小心，一起度過難關。

由於Aimee於2013年與阿Mo結婚後先後為他誕下兩子一女，自此專心照顧家庭，淡出幕前，今次她相隔8年再接拍監製陳維冠的新劇《羅密歐與祝英台》，有感仔女已長大，想再為事業衝刺。

而且，今次亦是兩公婆相隔12年再度合作，早前阿Mo已透露Aimee對今次復出相當緊張，不但為劇集狂練體能，又落足心機刨劇本，為新劇做好準備，望呈現最佳狀態給觀眾。如今能夠順利復工，相信一班粉絲都能夠放心，並期待他們的新作。

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最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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