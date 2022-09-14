【商場速報】MOKO打造農圃文青打卡熱點　秋日購物滿額即獲回贈

▲ 由嫩綠拱門組成的約7米長「森之步道」。(圖片由商場提供)

身處繁囂的城市中，間中也要慢下來尋找喘息的空間。新鴻基旗下MOKO新世紀廣場近來打造出戶外休憩空間「MOKO GARDEN @ L3」，集打卡裝置、戶外燈飾及小農圃於一身，以有幸福花之稱的大波斯菊為主題打造3大文青打卡位。同時商場亦推出「秋日購物賞」，送出高達$1,150購物贈券。

3大打卡點

商場內的全新戶外休憩空間「MOKO GARDEN @ L3」，先看到約7米長的「森之步道」，由3座不同高度的嫩綠拱門組成。再向前走便到達以擁有「幸福花之稱」的大波斯菊為主題的「幸福花休憩區」，陽光穿透七彩透明物料將大波斯菊圖案折射於地上，而入夜後整個區域更有燈飾燃亮。離開前緊記在「仙氣綻放打卡牆」拍照，以紫羅蘭及鳶尾花組合而成的圖案必定可以拍下一輯悠閒氣息的照片。

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秋日購物賞

由即日起至10月30日 (逢星期五、六、日及公眾假期) 於場內即日以電子貨幣消費滿$800即送$100購物贈券；滿$2,000即送$250購物贈券；滿$7,000即送$800購物贈券，共有高達$1,150贈券回贈，The Point會員更可一併賺取消費積分，一於與親朋好友越買越筍，為秋天做好準備。

記者︰劉妙賢