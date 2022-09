【凍齡女神】陳慧琳50歲生日獲讚有少女感　出道28年零走樣全靠4招凍齡

▲ 陳慧琳50歲生日獲讚有少女感,出道28年零走樣全靠4招凍齡。

天后陳慧琳(Kelly)近年以家庭為重,甚少亮相幕前,昨日(13日)她迎來50歲生日,於社交平台上分享捧住蛋糕的照片,身為兩子之母的她凍齡有術,即時踏入半百,亦絲毫不見歲月痕跡。

Kelly昨日於Instagram貼出捧住蛋糕的照片,並寫道:「我今日25x2,my wish is to know how to freeze time(我的願望是想知道如何凍結時間)」相中可見Kelly素顔上陣,面露微笑,皮膚白滑緊致,完全沒有老態,不少網民都大讚她「少女感爆棚」,又笑言她已實現願望,「完全凍齡無變過」。

出道28年,Kelly的身形和外貌變化不太,誕下兩子後狀態依然fit爆,保養得宜的她其實靠4招凍齡。

1.保持均衡飲食,少吃多餐

Kelly曾透露中學時期是個小肥妹,為了減肥試過一天只吃一餐,但因為太餓,導致下一餐吃得更多,因此她會用「少吃多餐」的方法來減肥。她平時亦喜歡在家中下廚,較易控制到油鹽份量以及食材,有助保持均衡飲食,確保身體能吸收足夠營養。Kelly經常在社交平台分享自己的餐單,經常都是多肉少菜,午餐也經常吃沙律。

2.自製天然「水果水」

多喝水是維持好膚質的秘訣,Kelly更會自製水果水,將新鮮水果加入水中,例如士多啤梨、藍莓、檸檬等等,不但能提升味道,更可攝取維他命C,幫助排毒、美顔。

3.熱毛巾敷面

Kelly每天早晚都會做好護膚,由卸妝、洗臉、潤膚等步驟都絕不馬虎。她在每晚塗抹護膚品時,都會用熱毛巾敷面1分鐘,這有助皮膚吸收護膚品,改善乾燥的情況,翌日醒來皮膚會變得柔潤、有光澤。

4.勤做運動

恆常運動有促進新陳代謝,維持良好體態,Kelly能歌善舞,一向是「跳得之人」,而她私底下尤其喜愛跑步和游水。

