【凍齡女神】陳慧琳50歲生日獲讚有少女感　出道28年零走樣全靠4招凍齡

▲ 陳慧琳50歲生日獲讚有少女感，出道28年零走樣全靠4招凍齡。

天后陳慧琳（Kelly）近年以家庭為重，甚少亮相幕前，昨日（13日）她迎來50歲生日，於社交平台上分享捧住蛋糕的照片，身為兩子之母的她凍齡有術，即時踏入半百，亦絲毫不見歲月痕跡。

Kelly昨日於Instagram貼出捧住蛋糕的照片，並寫道：「我今日25x2，my wish is to know how to freeze time（我的願望是想知道如何凍結時間）」相中可見Kelly素顔上陣，面露微笑，皮膚白滑緊致，完全沒有老態，不少網民都大讚她「少女感爆棚」，又笑言她已實現願望，「完全凍齡無變過」。

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出道28年，Kelly的身形和外貌變化不太，誕下兩子後狀態依然fit爆，保養得宜的她其實靠4招凍齡。

1.保持均衡飲食，少吃多餐

Kelly曾透露中學時期是個小肥妹，為了減肥試過一天只吃一餐，但因為太餓，導致下一餐吃得更多，因此她會用「少吃多餐」的方法來減肥。她平時亦喜歡在家中下廚，較易控制到油鹽份量以及食材，有助保持均衡飲食，確保身體能吸收足夠營養。Kelly經常在社交平台分享自己的餐單，經常都是多肉少菜，午餐也經常吃沙律。

2.自製天然「水果水」

多喝水是維持好膚質的秘訣，Kelly更會自製水果水，將新鮮水果加入水中，例如士多啤梨、藍莓、檸檬等等，不但能提升味道，更可攝取維他命C，幫助排毒、美顔。

3.熱毛巾敷面

Kelly每天早晚都會做好護膚，由卸妝、洗臉、潤膚等步驟都絕不馬虎。她在每晚塗抹護膚品時，都會用熱毛巾敷面1分鐘，這有助皮膚吸收護膚品，改善乾燥的情況，翌日醒來皮膚會變得柔潤、有光澤。

4.勤做運動

恆常運動有促進新陳代謝，維持良好體態，Kelly能歌善舞，一向是「跳得之人」，而她私底下尤其喜愛跑步和游水。

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責任編輯：羅嘉欣