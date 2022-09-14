【晚吹戀講嘢】性感插畫家KITKAT談港日の戀差別　男友難敵火辣身材拉入後巷親熱

▲ 《晚吹-戀講嘢》

ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》昨晚（9月13日）播出的第56集以「港日の戀」，邀請到現年23歲的模特兒兼插畫家KITKAT擔任嘉賓，分享她過去3次與日本男生交往的經驗。身材火辣的KITKAT更試過因為穿小背心，男友見到實在難忍，於是把她拉到後巷親熱：「日本人會比較直接。」

主持人ERROR成員郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）與鄭伊琪（浩南）亦有分享與另一半在街頭纏綿的搞笑事。

【晚吹戀講嘢】A0肥美人比比玩語音App交友 曾被提出性要求：會聽到奇怪水聲

最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

昨晚播出的《晚吹戀講嘢》，邀請到在外國修請藝術的模特兒KITKAT擔任嘉賓，分享她過去與3任日本男友交往的經過。

KITKAT坦言自己與日男交往前並未有特別留意日本文化，對日本男生亦未有特別偏好，只是剛好都結識到日本人、與對方拍拖。

【晚吹戀講嘢】因「派帽」被男友霸王硬上弓報復 Celina留陰影每次性高潮嚎哭

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

屢度與日本男生交往

第一位日本男友，是KITKAT在藝術展覽實習時認識對方，當時她負責擔任翻譯的工作：「我唔識日文，但佢識少少國語同英文，慢慢了解後佢開始約我食飯追求我，會幫佢翻譯一下餐牌。」

該名男友來港舉行展覽四個月後便回到日本，KITKAT試過在聖誕節赴當地去找他，還特地穿上和服驚喜現身：「佢見到我就不停幫我影相。」

第二位男友是KITKAT在香港咖啡店時認識：「佢係咖啡師，嚟香港訓練。當時因為鍾意佢舖頭嘅咖啡先至去，去咗一、兩個星期佢就寫咗佢電話號碼俾我。」而第三任男友同樣是日本人，不過三位男友跟KITKAT最後都敵不過遠距離戀愛的地域問題，最後都有共識地分手。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

日男與港男差別

KITKAT過後亦曾跟香港男生拍拖，問到兩地男生的分別，她直指日本男生會較為直接，在示愛方面亦會比較大膽。主持人提到過去日本文化都比較壓抑，在街頭拍拖也甚少會出現親密一點甚至拖手的舉動，KITKAT表示近年有所改變，與男友出街也會拖手、親吻。

【晚吹戀講嘢】被神秘人默默觀察十年間瘋狂示愛 21歲女團成員阿梓曾被感動想見真人

講到表現直接，KITKAT更自爆試過與男友外出時，會突然把她拉到後巷親熱：「有少少上下其手，可能當時太熱戀。同埋有著吊帶衫，見到少少身材，同佢出街全程都會望住。」

見KITKAT對日本男生有讚無彈，主持問到她覺得與日男交往的最大問題，她則謂：「最大問題係溝通，有啲難溝通到內心想法（有無大男人要求？）食飯時會要求我手踭唔好掂到張檯。服侍的話有次被要我幫佢清潔耳仔。」在性事方面，KITKAT指男方沒有甚麼特定的要求，但笑言試過被要求說一些在AV中常見的日語單字。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

郭奕芯愛抽男友水

主持之一的Ashina聽到KITKAT男友會拉她入後巷親熱，她則自爆平時在街頭直接伸手進男友內褲摸屁股：「有啲男仔T-shirt好長，攝隻手入去睇唔到架。我唔尷尬，我理得佢尷唔尷尬，雖然我係個公眾人物。」

Helen又指自己平時出街會忍不住摸男友胸肌，193直斥二人：「人哋都會拉去行巷做，你哋就大庭廣眾！」Ashina則駁斥：「我覺得無問題，有問題先拉去後巷做，因為唔俾得人見！」