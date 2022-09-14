【小一自行】移民潮下選校態度進取聚焦一綫學校 有媽媽辭職決心「陪太子讀書」

▲ 為子女選擇小學的要訣是，適合便是最好。

時光飛逝，孩子轉眼已經K3。9月一開學便收到大量小學資訊，皆因小學「自行分配學位」階段即將啟動，在9月26至30日期間，K3學生需要向一間心儀的官立或資助小學遞交申請表。

最近兩星期，區內小學相繼舉辦開放日及小一體驗課，讓家長參觀學校環境、了解學校的辦學理念，亦讓小朋友有機會坐在小學班房率先感受做小學生的滋味。

有指移民潮下，過往高不可攀的龍頭學校競爭不像往日激烈，Audrey身邊認識的家長選校態度都很進取，紛紛聚焦區內一綫學校。

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為了迎接升小學，有家長辭掉工作，決心未來6年「陪太子讀書」，揚言「預咗同佢一齊同功課搏鬥！」有人早兩年已催谷孩子學英文、練鋼琴，還有畫班、足球班、游泳課等，5歲不到的小人兒，比上班族還忙碌。也有同學一天上兩間幼稚園，因為家長覺得「與其喺屋企玩，不如返多間學校學嘢」。

上述種種令人咋舌的安排，無非是想孩子贏在起跑綫，成功考進好學校。

龍頭小學、名氣校長、傑出校友、輝煌學術成績、亮麗升中派位結果等固然吸引，別出心裁的校本課程、多元化的活動教學、豐富的校園設施亦有不少捧場客，愈了解得多，愈覺得難以抉擇。

退一步想，在眼花繚亂的資訊中，其實我們不是要找出哪間學校最叻、派位最好，這時候我們最該聚焦的其實是我們的孩子。

孩子是甚麼個性？喜歡甚麼？有何潛能？有何弱項？怎樣的學校和教學方式最能發揮他的天賦？支援他的不足？想想他需要甚麼，然後才為他配對學校，似乎若隱若現有了眉目。

或許那間未必是最Top的學校，也未必有人人稱羨的校園設施，但不要緊，因為一個「適合」的環境，比一間「完美」的學校重要得多。

適合便是最好。

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全文刊於《晴報》，原題為怎樣選小學？適合便是最好