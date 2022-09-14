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【酒店自助餐】馬哥孛羅香港酒店海鮮鴨肝自助晚餐　品嘗鵝肝+生蠔+波士頓龍蝦

休閒消費 12:11 2022/09/14

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熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

馬哥孛羅咖啡廳推出海鮮鴨肝自助晚餐，包括一系列鴨肝菜式及時令海鮮，每個食客更免費享用香煎鴨肝配橙醬多士乙份。(酒店提供)

馬哥孛羅咖啡廳由即日至10月31日推出全新海鮮鴨肝自助晚餐，包括一系列鴨肝美饌及時令海鮮，由前菜到主菜，以不同風味呈現鴨肝細膩嫩滑的特色。

冷盤推介包括鴨肝批及鴨肝慕絲泡夫；熱葷選擇有鴨肝炒飯及鮮蝦鴨肝炒米等，每晚輪流供應。每位食客更可免費享用香煎鴨肝配橙醬多士乙份，細味鴨肝絲滑連綿的口感。

自助晚餐當然少不了精彩的海鮮專櫃，精選包括冰鎮時令生蠔、波士頓龍蝦、藍青口、翡翠螺、蜆及凍蝦等。晚餐時段每位賓客可享用無限添飲汽水及指定啤酒。

另外，每逢週末及假日更推出香芒誘惑週末下午茶自助餐，糕餅總廚施堅榮，選用芒果巧製成多款下午茶甜點。招牌甜點包括芒果拿破崙及芒果蛋白瑞士卷。以蛋白做成的瑞士卷輕盈又清新，令人不禁多嘗幾口。

其他必試推介有椰汁芒果西米布甸、焦糖芒果及芒果林明頓等，為一眾芒果愛好者帶來難以抗拒的下午茶體驗。

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馬哥孛羅咖啡廳

地址：尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店1樓
訂座電話 / WhatsApp：2113 3912
自助晚餐價錢：周一至周五 成人$608、小童$368、長者$558
                    周六、日，公眾假期及前夕成人$668、小童$408、長者$608        
下午茶自助餐價錢： 
星期六、日及公眾假期 成人$328、小童$228、長者$278
(以上價錢另加一)

記者：招美寶

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