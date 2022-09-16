  • 34°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 14:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星扮靚】40歲唐寧零走樣依舊童顔　分享3招超簡單保養秘訣

保健美顏 13:12 2022/09/16

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

藝人唐寧雖然近年並非活躍於幕前，但卻無損她與一眾網民於社交平台的互動交流，日前更分享了一幅10多年前的舊照，只見當時仍一臉稚氣的她與自己的畫作一同合照自拍，並寫上「自小就很希望可以學油畫」，不過她長大後卻因經常忙於工作而擱置，指「一次機緣巧合，認識到一位朋友剛開始學油畫，我便跟着她去了報名。可是，不是學了很久，因為工作繁忙，便停學了。一停就沒有再畫了」。

一眾網民驚訝指10多年前的唐寧與現在的模樣根本沒有分別。

舊照曝光後，一眾網民卻似乎「錯重點」，紛紛驚訝指現在已身為人母的她與舊照中的自己根本看不出分別，並取笑她有「不老症」。到底唐寧如何保持青春? 下文將為大家介紹其3大超簡單凍齡心得。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

1 崇尚素食幫助排毒
唐寧自16歲起便戒掉牛肉和羊肉，在第一個小孩出生後，她更因看過一條關於豬農養豬的快樂，而連豬肉亦戒掉，至後來她更索性將雞肉與海鮮亦一併戒掉。康寧指茹素後，自己更注重飲食均衡，尤其是五色蔬菜的攝取，令身體變得更健康、更快樂。

2 護膚以簡單為主

自從孩子出生後，唐寧非常注重天然的日用品，還會自己研發手工皂。此外，她的護膚心得則是愈簡單愈好，不用出席活動的時候，便盡量素顏，避免皮膚接觸太多化學物質化妝品，又喜歡使用天然椰子油滋潤肌膚，對付濕疹之餘，又可減少對肌膚造成的傷害。

3 保持心境開朗

入行多年，唐寧經常保持開朗樂觀態度，又不時靜坐放鬆身心。自有小朋友後，她亦將幕前工作大減，讓自己有充分休息，又非常珍惜在家時間，經常於家中烘焙，陪伴孩子，從而獲得真正平安及快樂。

最新影片:

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 減肥 Keep Fit 海鮮 濕疹 網絡熱話 唐寧 化學 化妝 素食

最高瀏覽

【驚爆婚變】57歲鄭浩南淚崩自爆婚變　靠律師與太太溝通：沒想過發生我身上
11:32 2022/09/15
【驚爆婚變】57歲鄭浩南淚崩自爆婚變　靠律師與太太溝通：沒想過發生我身上
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
09:56 2022/09/15
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老
15:52 2022/09/15
【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老