【明星扮靚】40歲唐寧零走樣依舊童顔　分享3招超簡單保養秘訣

藝人唐寧雖然近年並非活躍於幕前，但卻無損她與一眾網民於社交平台的互動交流，日前更分享了一幅10多年前的舊照，只見當時仍一臉稚氣的她與自己的畫作一同合照自拍，並寫上「自小就很希望可以學油畫」，不過她長大後卻因經常忙於工作而擱置，指「一次機緣巧合，認識到一位朋友剛開始學油畫，我便跟着她去了報名。可是，不是學了很久，因為工作繁忙，便停學了。一停就沒有再畫了」。

▲ 一眾網民驚訝指10多年前的唐寧與現在的模樣根本沒有分別。

舊照曝光後，一眾網民卻似乎「錯重點」，紛紛驚訝指現在已身為人母的她與舊照中的自己根本看不出分別，並取笑她有「不老症」。到底唐寧如何保持青春? 下文將為大家介紹其3大超簡單凍齡心得。

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1 崇尚素食幫助排毒

唐寧自16歲起便戒掉牛肉和羊肉，在第一個小孩出生後，她更因看過一條關於豬農養豬的快樂，而連豬肉亦戒掉，至後來她更索性將雞肉與海鮮亦一併戒掉。康寧指茹素後，自己更注重飲食均衡，尤其是五色蔬菜的攝取，令身體變得更健康、更快樂。

2 護膚以簡單為主

自從孩子出生後，唐寧非常注重天然的日用品，還會自己研發手工皂。此外，她的護膚心得則是愈簡單愈好，不用出席活動的時候，便盡量素顏，避免皮膚接觸太多化學物質化妝品，又喜歡使用天然椰子油滋潤肌膚，對付濕疹之餘，又可減少對肌膚造成的傷害。

3 保持心境開朗

入行多年，唐寧經常保持開朗樂觀態度，又不時靜坐放鬆身心。自有小朋友後，她亦將幕前工作大減，讓自己有充分休息，又非常珍惜在家時間，經常於家中烘焙，陪伴孩子，從而獲得真正平安及快樂。

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責任編輯：羅嘉欣