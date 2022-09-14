【左撇子】擔心2歲孩子是左撇子　港媽煩惱應否訓練右手寫字

▲ 2歲孩子是左撇子令港媽非常煩惱，應否訓練他右手寫字。

根據統計，全球有10%人口是左撇子。有港媽擔心孩子是左撇子，在討論區發帖求意見，應否訓練2歲的孩子用右手揸筆同埋揸筷子，還是由他自由發展？據臨床心理學家劉英健博士指出，如果家長刻意去訓練小朋友兩隻手都寫到字，反而會令小朋友感到壓力而有焦慮。

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早前，有港媽在香港討論區發帖，主題為「發現小朋友係左撇子，應唔應該自小訓練右手寫字？」，港媽透露小朋友1歲時發現習慣用左手，現在2歲則想訓練他用右手揸筆同揸筷子，

但係覺得好難，應否放棄由佢自由發展？有無人有相似經驗，Thx

貼文一出，有左撇子的網友留言，表示自小也是被父母訓練用右手寫字，其他則一律用返左手，不過中學時卻練返左手寫字，最後左右手寫字都無問題。而有曾任職教師的網友表示，曾在監考時，發現都有不少小朋友是左手寫字，比率相比十幾廿年前應該多好多，「我睇咗啲教育研究，雖然有啲指右手寫字速度平均比左手較快，但亦有其他因素影響，例如執筆姿勢和前臂的肌肉強度。再者，如果係怕考試寫得慢，我相信思考和對內容的熟練度更影響作答速度，所以左手寫字真的不是大問題。」

左手數學叻 右手有邏輯

根據臨床心理學家劉英健博士，指出通常小朋友會在4至5歲會發現傾向用那隻手較為優勢，所以那隻手亦稱為「優勢手」，

如果優勢手是左手，即係傾向用多啲右腦，顯示到多啲創意及數學叻啲，呢方面會比較smart，而右手寫字就係用左腦，牽涉到邏輯思維，但都有啲人兩隻手都寫到字，咁我哋都要睇佢係咪好自然，定係強迫好辛苦去寫，如果兩隻手都寫到，就要留意佢會唔會全身兩隻手兩隻腳都可以處理到，或者有啲人鍾意用左手掉嘢，用右手寫字，或者右手掉嘢，用左手寫字，睇吓佢兩方面係咪都係對秤……

劉博士續指出，如果家長刻意去訓練小朋友兩隻手都寫到字，不是自然地去栽培他，反而會衍生惡劣的效果，

因為變咗唔係好自然，佢會覺得有壓力、唔鍾意，就算佢學識點樣寫到，但係佢唔係因為自然環境去掌握到，反而佢會更加焦慮，有啲case會見到啲字好唔整齊，所以留意佢整唔整齊，同埋係咪好自然兩隻手都寫到。

通常優勢手只得一隻，左手或右手，除非他兩隻手都有優勢，比率要50：50，屬於比較罕有，也稱為「靈巧雙手」，

要睇佢係咪自然用到，通常用佢寫得整唔整齊做基準線，好多時候家長俾壓力小朋友去訓練另一隻手，會寫得唔整齊，最worst係兩隻手都寫得唔整齊，反而有個惡性循環，佢就好唔願意用任何一隻手去寫字。

劉博士補充指，雖然左腦是邏輯，左撇子是用右腦，右腦是創意，有時數學的題目可能牽涉compass的數學，也需要用一些創意的思維去解決，可能就要用不同的角度，

舉例；用唔同角度去解決數學個問題，如果純粹用左腦靠邏輯，你可能只有用一個角度去睇，冇咗創意嘅思維，未必真係解決到比較再難及複雜啲嘅數學，不過最重要係唔好強迫小朋友用邊隻手，自然發展比較好。

▲ 臨床心理學家劉英健博士，指出不要強迫小朋友去訓練另一隻手去寫字，最好是任由小朋友自由發展，不適當的強迫反而會有反效果。

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責任編輯︰林碧洋